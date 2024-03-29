محدود وبدون إصابات.. تحقيقات لكشف ملابسات حريق مطعم كورنيش العجوزة

تباشر النيابة العامة في الجيزة التحقيقات في واقعة حريق اندلع في مطعم على كورنيش النيل في العجوزة.

طلبت النيابة في الجيزة، تحريات المباحث حول الواقعة، كما قررت انتداب فريقا من الأدلة الجنائية للوقوف على أسباب الحريق وملابسات اندلاعه.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا بإندلاع حريق في مطعم بكورنيش النيل في العجوزة.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء في الجيزة إلى موقع الحريق وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده بدون امتداده أو وقوع إصابات جراء ذلك، وتم إجراء عمليات التبريد لمنع تجدد النيران.

وتبين من التحريات التي أجرتها أجهزة مباحث الجيزة إندلاع الحريق في مطعم على كورنيش النيل في العجوزة، وتبين أن الحريق محدود وتم السيطرة عليه بدون إصابات.