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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كريم رمزي يكشف موعد ظهور توفيق محمد مع الأهلي

توفيق محمد
توفيق محمد
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي كريم رمزي، خلال تصريحات تلفزيونية، عن موقف توفيق محمد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وموعد عودته للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال كريم رمزي إن توفيق محمد لم يشارك مع الأهلي خلال فترة الإعداد، وهو ما دفع الجهاز الفني إلى وضع برنامج تدريبي خاص للاعب، من أجل تجهيزه بدنيًا وفنيًا قبل العودة للمشاركة مع الفريق.

وأوضح رمزي أن اللاعب سيعود إلى حسابات الجهاز الفني بمجرد وصوله إلى الجاهزية المطلوبة، مشيرًا إلى أن هناك احتمالية كبيرة لوجوده مع الأهلي في مواجهة المقاولون العرب المقبلة.

وأضاف الإعلامي أن توفيق محمد يخضع حاليًا للبرنامج الخاص المحدد له، على أن يتم الدفع به في المباريات وفقًا لمدى جاهزيته ورؤية الجهاز الفني.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الجهاز الفني للأهلي على تجهيز جميع عناصر الفريق، خاصة اللاعبين الذين لم يتمكنوا من خوض فترة الإعداد كاملة، لضمان وصولهم إلى أفضل حالة بدنية قبل المشاركة في المباريات الرسمية.

الإعلامي كريم رمزي توفيق محمد بالنادي الأهلي الأهلي مواجهة المقاولون العرب

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