الشيخ نعينع يوضح علاقاته بالملك الحسن الثاني والموسيقار محمد عبد الوهاب

قال الشيخ الدكتور أحمد نعينع، إنه كان من ميريدى الشيخ علي السماك، وكان يذهب إلى ابنه الشيخ زين الدين السماك، مضيفًا أن "التصوف هو ارستقراطية الدين.. حيث يصلي نوافل كثيرة، ويكون في الصفوف الأولى في الجهاد وأول المنفقين لله".

وقال خلال حواره ببرنامج "المداح" الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبوطالب، على قناة "أزهري"، إن له العديد من الذكريات مع الملوك و الرؤساء منهم الملك الحسن الثانى الذى كان يستمع للقناة المصرية خلال تلاوته لقرآن الفجر من مسجد السيدة زينب في رمضان .

وأشار إلى أنه ارتبط بالرؤساء والملوك والزعماء بينهم، الرئيس محمد أنور السادات، بجانب علاقته بالمشاهير، وبينهم الفنان والموسيقار محمد عبد الوهاب.