النشرة الدينية.. أحمد نعينع يوقف القراءة بسبب تهليل المصلين.. ثواب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية المهمة والفتاوى المهمة، التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

أول جمعة في العام الجديد.. بث مباشر من رحاب مسجد الإمام الحسين



أحمد نعينع يوقف القراءة بسبب تهليل المصلين أثناء القراءة.. فيديو



علماء الأوقاف يؤكدون: حق الطفل وحق والديه يوجبان تنظيم النسل



ماذا يحدث إذا نزعت البركة من الحياة؟.. خطيب المسجد النبوي: 4 مصائب



افهموها جيدا.. خطيب مسجد الحسين: قضية الإنجاب ليست عشوائية



المدينة المنورة .. ما لا تعرفه عن مكانة طابة وحكم زيارتها



ثواب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. ينجيك من المسيح الدجال



الأزهر ينصح بعمل معين أثناء خطبة الجمعة.. فعله النبي والصحابة



حذر منها النبي.. 11 خطأ تضيع ثواب صلاة الجمعة يقع فيها بعض المصلين

