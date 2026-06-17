قمة الرئيس السيسي وترامب.. لقاء استثنائي يمثل بوابة لحلحلة أزمات المنطقة المشتعلة.. تفاصيل

أكد عمرو المنيري، مراسل "القاهرة الإخبارية" من إيفيان الفرنسية، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب عكس تقاربًا في عدد من الملفات المهمة، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة والملف المائي.

أشار إلى أن ترامب أشاد بالعلاقات مع مصر، مؤكدًا دعمه للرئيس السيسي ولدور القاهرة المحوري في المنطقة.

وأوضح المنيري أن الرئيس السيسي شدد خلال اللقاء على أهمية استمرار الدعم الأمريكي للجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والانتقال إلى المرحلة التالية، إلى جانب مساندة مصر في القضايا المرتبطة بالأمن المائي.

كما أكد ترامب دعمه لمصر واعتبارها شريكًا أساسيًا في تحقيق الاستقرار الإقليمي.

ملف الشرق الأوسط

وأضاف أن اجتماعات قمة مجموعة السبع لا تزال متواصلة، وسط مناقشات تتناول الذكاء الاصطناعي وقضايا دولية أخرى، لافتًا إلى أن ملف الشرق الأوسط، خاصة غزة وإيران، تصدر أجندة القمة ويُعد أبرز محاورها.