لسه مشاكلنا مخلصتش.. انفعال ريم البارودي على تفاصيل خلافها مع ريهام سعيد

كشفت الفنانة ريم البارودي، التفاصيل الكاملة لمشاكلها مع الإعلامية ريهام سعيد، قائلة: “مازال ما بينا قواضي ولسة مشاكلنا مخلصتش والموضوع بقاله أربع سنوات ومفيش عداوة بتيجي بعدها محبة أبدا ومينفعش يكون فيه كره وأبقي عايزة أئذيكي ثم تأتي المحبة.. عمرها ما تيجي المحبة”.

وأضافت الفنانة ريم البارودي خلال حوارها ببرنامج “العرافة” المذاع عبر فضائية “النهار”، تقديم الإعلامية بسمة وهبة: “جت طبطبت عليا فى التصوير أمام الكاميرات علشان عزاء بابا كان تريند.. وفوجئت أنها جت لأن إلا الأب والأم ودي غلطتي ومكنش المفروض أسلم عليها”.

وتابعت الفنانة ريم البارودي: “بعتتلي رسالة قيل ما تيجي تعزي أنها عايزة بس خايفة أقول أني باخد اللقطة ومعايا الرسالة وعملت معاها حلقة فى بيتي وطالبت فقط بربع أجري وعملت معاها حلقة علشان قولت فيه إنسانية فسامحت وأنا اللي غلطانة مش هي”.