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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ريم البارودي: «والمصحف اتغدر بيَا وأنا بصور البرنامج مع ريهام سعيد»

ريم البارودي
ريم البارودي

أكدت الفنانة ريم البارودي، أنها تعرضت للخيانة من الإعلامية ريهام سعيد في أثناء تصوير الحلقة التي جمعتهما بعد فترة قصيرة من وفاة والدها وإعلان الصلح بينهما، موضحةً: "والمصحف الشريف أنا اتغدر بيا في الحلقة وأنا بصور البرنامج مع ريهام سعيد".

وقالت البارودي في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "في البداية عينيها كانت على المصور، وكان عندها طاقة سلبية تضايقني وتخنقني، وكانت بتزعق ومتوترة، وده حصل قبل التصوير".

وتابعت الفنانة: "كانت بتتخانق مع الكاميرا مان، وأنا ابتديت أتوتر وكانت بتزعق مع الكاميرا مان ومدير التصوير، ومكنش معانا مخرج، ودي أول مرة أشوفها في حياتي، ووترتني، وبعدين لما بدأنا نتصور لقيت نفسي متهمة وهي كانت بتفتح المواضيع القديمة وبتقولي إني شتمتها وكانت بتتهرب مني ولقيت الكلام بيروح في حتة تانية وتقول الله أعلم كل ما أقولها حاجة، وده خلاني أوقف تصوير". 

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