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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تقدم أحمر| 30 دقيقة من مواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا

الأهلي وسيمبا
الأهلي وسيمبا

مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني المُقامة حالياً بملعب بنجامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وتشير النتيجة حتى الأن إلى تقدم الأهلي بهدف نظيف.

ويُدير المباراة ، الحكم الجنوب إفريقي “توم أبو نجيل”، وعلي تقنية الفيديو يتواجد الحكم الموريتاني دحان بيدا ويعاونه من مورشيوس أحمد امتياز.

بدأت المباراة بنشاط من أصحاب الأرض  قبل أن يرد الأهلي بهجمة خطرة من الجبهة اليمنى قادها بمهارة محمد هاني الذي راوغ  مدافع سيمبا ومرر عرضية ارتدت من الحارس لتصل إلى أحمد نبيل كوكا الذي سددها داخل الشباك التنزانية في الدقيقة 5 من عمر الشوط الأول .

بعد الهدف نشط أداء صاحب الأرض وحاول العودة للمباراة وقاد أكثر من هجمة تعامل معها دفاع الأهلي بشكل جيد
أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي تشكيل فريقه لمواجهة  سيمبا التنزاني في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب بنجامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام في مباراة الذهاب بدور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي أمام سيمبا

حراسة المرمي: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني - على معلول.

خط الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - عمرو السولية.

خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - أنتوني موديست.

وانطلقت مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع سيمبا التنزاني في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب بنجامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام في مباراة الذهاب بدور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسبق أن لعب الفريقان 8 مباريات خلال أربع مواجهات في تاريخ لقاءاتهما في بطولات الأندية الإفريقية، فاز الأهلي في 3 مباريات، وفاز سيمبا في 3 مباريات، وتعادل الفريقان في مباراتين، أحرز لاعبو الأهلي 12 هدفاً مقابل 7أهداف أحرزها لاعبو سيمبا.

المواجهة الأولى في ذهاب دور الستة عشر لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 1985 بدار السلام، فاز سيمبا 2-1، أحرز هدف الأهلي محمود الخطيب، وفي لقاء العودة بالقاهرة فاز الأهلي 2- صفر، أحرز هدفي الأهلي محمود الخطيب وزكريا ناصف.

المواجهة الثانية في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2018-2019، فاز الأهلي بالإسكندرية 5- صفر، أحرزها كريم وليد "ندفيد" هدفين، وهدف واحد لكل من عمرو السولية وعلي معلول وجونيور أجايي، وفي دار السلام فاز سيمبا 1- صفر.

المواجهة الثالثة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2020-2021، فاز سيمبا في دار السلام 1- صفر، وفي القاهرة فاز الأهلي 1- صفر أحرزه محمد شريف.

المواجهة الرابعة في دور الثمانية لبطولة السوبر ليج الأفريقي، أسفرت مباراة الذهاب التي أقيمت في دار السلام، عن تعادل الفريقين بهدفين لكل فريق، أحرز هدفي الأهلي رضا سليم ومحمود كهربا، وفي لقاء العودة بالقاهرة تعادل الفريقان بهدف لكل فريق أحرز للأهلي محمود كهربا.

يذكر أن الفائز في مجموع لقائي الذهاب والعودة سيلاقي في الدور نصف النهائي الفائز من فريقي بيترو أتليتكو الأنجولي ومازيمبي الكونغولي.

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تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

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