مصرع عامل وإصابة آخر في انفجار ماكينة مصنع بالوراق

لقى عامل في الجيزة مصرعه وأصيب آخر في تهشم ماكينة طباعة على الملابس داخل مصنع بالوراق بسبب خلل في الوصلات الكهربائية نتج عنه انفجار في الماكينة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود إشارة من المستشفى العام باستقبال جثة عامل في العقد الثاني من عمره وأخر مصاب بإدعاء إصابة عمل نتيجة تهشم ماكينة طباعة على الملابس، وعلى الفور أمر اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات التي أجريت برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أنه عقب انتهاء العمل في المصنع حدث انفجار في ماكينة طباعة الملابس بسبب خطأ في التوصيلات الكهربائية نتج عنه تطاير أجزاء من الماكينة تسبب في وفاة عامل وإصابة آخر.

تحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.