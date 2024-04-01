كسوف الشمس 2024.. هل تغيب عن مصر 5 ساعات

كسوف الشمس 2024 في مصر.. يتساءل الكثير عن حدوث ظاهرة كسوف الشمس وغياب ضوئها عن مصر خلال أيام.

وتعد فرص رؤية الكسوف الشمسي فرصة نادرة ومميزة لعشاق الفلك والمهتمين بهذا المجال لمشاهدة هذا الحدث الفلكي الفريد.

و يمكن للمهتمين بالبحث عن رحلات أو فعاليات تنظم في الدول التي ستشهد الكسوف، حيث يتم تنظيم رحلات خاصة وفعاليات لمشاهدة الكسوف بشكل آمن ومراعاة للإجراءات الفلكية اللازمة.

عند حدوث الكسوف، يتم تكوين مشهد استثنائي حيث يتحول النهار إلى ظلام شبه كامل وتتوهج الشمس بشكل حلقي أو تختفي تمامًا وتكون السماء مزينة بالنجوم.

لمعرفة موعد ظاهرة كسوف الشمس والأماكن التي ستحدث فيها وحقيقة حدوثها في مصر في الفيديو التالي: