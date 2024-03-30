أدعية العشر الأواخر من رمضان.. ليلة القدر أعظم ليالي العام

أدعية العشر الأواخر من رمضان ، هم الأيام المباركة التي يتحرى فيها المسلم ليلة القدر، ففي العشر الأواخر من رمضان توجد ليلة هي من أعظم ليالي العام وهي ليلة القدر، وهي ليلة وترية في العشر الأواخر من رمضان، وتتوافق مع ذكرى مولد سيدنا رسول الله صلى لله عليه وسلم بالتاريخ الميلادي، ولأهمية العشر الاواخر من رمضان نقدم في السطور المقبلة مجموعة من الأدعية التي علينا الحرص عليها طوال العشر الأواخر من شهر رمضان.



أدعية العشر الأواخر من رمضان

-اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.

- أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجِيمِ يارب بابك لا يُسد وسائلك لا يُرد ومحبك لا يُصد من آتاك مغلوباً نصرته ومن آتاك ذليلاً عززته ومن آتاك فقيرآ اغنيته ومن آتاك ضالآ هديته ومن آتاك نادِماً قبلته ومن آتاك مُحبآ قربته فلك الحمد انك انت الله رب العالمين ،اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا،.

-اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا.

-اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، قَوِيَ عَلَيْهِ بَدَنِي بِعَافِيَتِكَ، وَنَالَتْهُ قُدْرَتِي بِنِعْمَتِكَ، وَانْبَسَطَتْ إِلَيْهِ يَدِيِ بِسَعَةِ رِزْقِكَ.

- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، احْتَجَبْتُ بِهِ عَنِ النَّاسِ بِسِتْرِكَ، وَاتَّكَلْتُ فِيِه عِنْدَ خَوْفِي مِنْكَ عَلَى أَمَانِكَ، وَوَثِقْتُ مِنْ سَطْوَتِكَ عَلَيَّ بِحِلْمِكَ، وَعَوَّلْتُ فِيِه عَلَى كَرَمِ وَجْهِكَ وَعَظِيمِ عَفْوِكَ. اللَّهُمَّ حَبِّبْنِي إِلَيْكَ، وَإِلَى مَلاَئِكَتِكَ، وَإِلَى رُسُلِكَ، وَإِلَى عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ يُحِبُّكَ، وَيُحِبُّ مَلاَئِكَتِكَ، وَيُحِبُّ رُسُلَكَ، وَيُحِبُّ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ.

-اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ الّذِي عَاهَدَكَ، وَاجْعَلْنِي مِنْ أَئِمَّةِ الْمُتَّقِينَ، وَمِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، وَاغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ.

-اللَّهُمَّ اجْعَلْ آخِرَ كَلاَمِنا مِنَ الدُّنْيا لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ

-اللَّهُمَّ لاَ تَتْرُكْنَا فِي غَفْلَةٍ وَلاَ تَأْخُذْنا عَلَى غِرَّةٍ..

اللهم بلغنا ليلة القدر وبركة ليلة القدر وخير ليلة القدر وأنوار ليلة القدر واجعلنا فى شهرنا هذا وفى ليلتنا هذه من العتقاء من النار ومن المقبوليين .

وَصَلِّ اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سيدنا و نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيِنِ، وَالحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِيِنَ.

أفضل ما يقال في العشر الأواخر من رمضان

أفضل ما يقال في العشر الأواخر من رمضان هو الحرص على الدعاء الذي علمه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة عند تحري ليل القدر ونقول اللهم إنك عفوا كريم تحب العفو فاعفوا عنا بالإضافة إلى الإكثار من الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيها نور، وأفضل ما يقال في العشر الأواخر من رمضان هو الدعاء بأي صيغة كانت، ونعرض في السطور التالية الأدعية التي يستحب أن يقولها المسلم ويدعوا لها لأخيه المسلم في العشر الأواخر من رمضان.

-الله يبيض وجهك و يشرح صدرك و يرفع قدرك و يعلي كلمتك و يوفقك في حياتك و يقض عنك دينك و يوسع في رزقك و يبارك لك في عمرك و يجعل محبتك في قلوب عباده و يسخر لك من تعرف و من ﻻتعرف و يجعلك مباركا في الدنيا و مغفوراً ذنبك في الآخرة و يحميك من عين الحاسدين و من نظرات الشياطين و يرزقك برزق ليس له حدود و يسخر لك كل الجنود و من الشر يفك عنك كل القيود ويصلح حالك وبالك و يريح قلبك و يغفر لك كل خطيئة علمت بها أو لم تعلم بها و أسأل الله الكريم أن يعيذك من جهد البلاء و درك الشقاء و سوء القضاء و شماتة اﻷعداء .

-أسأله أن يصرف عنكم شر هذا الوباء ويعطيك الصحه والعافيه و أن يعيذك من زوال نعمته و من تحول عافيته و فجأة نقمته و جميع سخطه و أسأله أن يرضى عنك رضاً ﻻ يعقبه سخط و أسأله ألا يحرمك كل حسنة و يمحو عنك كل سيئة اللهم و ارحم أمواتنا و أموات المسلمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا

-فى هذه الساعات المباركة اللهم صل وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، صلاة قوة وعفو وعافية ومدد، تحمي بها الروح والجسد، والأهل والمال والولد، ولا يقدر بها علينا أحد، وتحفظنا بها من العين والجن والشر والسحر والحسد، ولا يحصر نورها الحد والعدد، بحق قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد".

وأفضل ما يقال في العشر الأواخر من رمضان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ،ما تصون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك.

واجعل اللهم لنا إليه طرقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولانستعين بنعمتك إلا على ما تحب برحمتك يا أرحم الراحمين.

- اللهم بفضائل أسمائك الحسنى، وبعظمتها، وبجلالها، وبسنائها، وبهيبتها، وبحرمتها وبعزتها، وبقوتها، وبقدرتها، إرفع عنا البلاء، ويسر أمورنا، واجبر كسرنا، واغني فقرنا، ونسألك اللهم أن تجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولاهم يحزنون.

-اللهم لاتحرمنا ونحن نسألك ولاتعذبنا ونحن نستغفرك .

-اللهم إنا نعوذ بك من قطيعة الأقرباء ومن جفوة الأحباء ومن شماتة الأعداء.

‏-اللهم أرزقنا الإخلاص في الدعوات.. والقبول في الطاعات.. والشكر عند الخيرات.. والخشوع في الصلوات.. والعفو عند العثرات.

-اللھم بلغنا ما نودّ ، واجعل لنا دعوةً لا تُرد ، وهبّ لنا رزقًا منك لا يُعد.

وافتح لنا بابًا إلى جنتك لا يُسد،اللهم في بدء الليالي العشر اللهم إني أسألك العفو على كل حال فاللهم ارزقني في المحيا عفوك وفي الممات عفوك وعند السكرات عفوك وعند تطاير الصحف عفوك وعند الصراط عفوك وعند الميزان عفوك فاشملنا في ليالي العتق من النيران بعفوك .

-اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني سبحانك أعصيك تسترني و أنساك تذكرني فكيف أنساك يا من لست تنساني فارحمني برحمتك ومن علي بعفوك وكرمك واغفر لنا أجمعين ..يارب .. يارب .. عاملنا بفضلك لا بعدللك إذ الفضل منك وإليك .. فاجعل الليالي العشر من رمضان ليالي بركة وإحسان وإكرام ومن علينا بتمام عفوك ومغفرتك و أقضي حاجتي بقولك يا ملائكتي اقضوا حاجة عبدي في الليالي العشر من رمضان فقد غلب يقينه قدري اللهم إني أسألك حسن الصيام وحسن الختام، اللهم لا تجعلنا من الخاسرين في رمضان، واجعلنا ممن تدركه ليلة القدر.

أدعية العشر الأواخر من رمضان مكتوبة

أدعية العشر الأواخر من رمضان مكتوبة ، العشر الأواخر من شهر رمضان هم آخر عشرة أيام وحتى قبل العيد، وهم من الليالي المباركة علينا أن ننهل من بركات هذه الليالي ونحرص على القيام والتهجد ويتحرى المسلم فيها ليلة القدر وستنا السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شدَّ مئزره، وأحيا ليله وأيقظ أهله ، وفي أدعية العشر الأواخر من رمضان مكتوبة فيها الكثير وعلى المسلم ان يدعوا بما يشاء.

أدعية العشر الأواخر من رمضان مكتوبة اللهم اجعل اسمي في هذه الليلة وهي ليلة بدء العشر من السعداء وروحي مع الشهداء يا أرحم الراحمين اقبل وتحنن وتكرم إنك أنت الله الأعز الأكرم

اللهم آمين -وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

-آللهم صل وسلم على وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه آجمعين بقدر حبك فيه وبجاهه عندك وقدر ماتحب وترضى له وكما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وعظمة قدسية ذاتك وجمال كمال بهاء سناء أسمائك وصفاتك آجمعين وملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضى وزنة العرش وعدد وزنة وملء ماأحاط به علمك وخط به قلمك واحصاه كتابك فى كل لمحة من الأزل إلى الأبد مثل ذالك دائماً ابدا .

ونقول أيضا في أدعية العشر الأواخر من رمضان مكتوبة اللهُمَّ اِنّي اَتَقَرَّبُ اِلَيْكَ بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ، وَاَتَقرَّبُ اِلَيْكَ بِمُحَمَّد عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، وَاَتَقَرَّبُ اِلَيْكَ بِمَلائِكَتِكَ الْمُقَرَّبينَ وَاَنْبِيائِكَ وَرُسُلِكَ، اَنْ تُصَلِّيَ عَلى مُحَمَّد عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَعَلى آلِ مُحَمَّد، وَاْنَ تُقيلَني عَثْرَتي وَتَسْتُرَ عَلَيَّ ذُنُوبي وَتَغْفِرَها لي، وَتَقْضِيَ لي حَوائجي وَلا تُعَذِّبْني بِقَبيحٍ كانَ مِنّي، فَاِنَّ عَفْوَكَ وَجُودَكَ يَسَعُني، اِنَّكَ على كُلِّ شَيء قَديرٌ.

إلهي ضيفك ببابك، أتاك منيبا فى شهر صيامك ،فيا محسن قد أتاك المسيء، فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك يا كريم ، ‏اللهم ادخلنا رياض التفويض وجنات التسليم، ونعمنا بها وفيها، واجعل أسرارنا معك لا مع نعيمها ولذتها، ولذذنا بك لا بزينتها وبهجتها.اللهم أشرق علينا من أنوار الاستسلام إليك والإقبال عليك، ما تبتهج به أسرارنا، وتَتَكَمَّلُ به أنوارنا بفضلك وكرمك ياالله وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم