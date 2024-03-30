مهيب عبد الهادي يثير الجدل بعد فوز الأهلي على سيمبا

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤال مثير حول مباراة الأهلي أمام سيمبا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب مهيب عبد الهادي:"الاهلي يفوز علي سيمبا 1/0 خارج ارضه .... رايك في أداء الأهلي ؟".

ويترقب الأهلي لقاء الإياب للدور ربع النهائي من البطولة والذي يقام يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي من أجل حسم التأهل بشكل رسمي.

ويأمل الأهلي صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، تحقيق اللقب 12 فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.