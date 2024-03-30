كوكا ينصف حسام حسن.. تعليق ناري من إسلام صادق على مباراة الأهلي

علق الناقد الرياضي إسلام صادق علي مباراة الأهلي وسيمبا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب إسلام صادق:"كوكا ينصف حسام حسن ويقود الاهلي للفوز على سيمبا بهدف في ذهاب دور ال 8 بدوري الأبطال".

ويترقب الأهلي لقاء الإياب للدور ربع النهائي من البطولة والذي يقام يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي من أجل حسم التأهل بشكل رسمي.

ويأمل الأهلي صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، تحقيق اللقب 12 فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.