وادي السلوقي.. اعتراف إسرائيلي نادر بتنفيذ عملية خاصة في لبنان

قالت مصادر أمنية لبنانية والجيش الإسرائيلي إن إسرائيل شنت سلسلة مكثفة من الضربات الجوية على وادي السلوقي في جنوب لبنان، وذلك بعد اعتراف نادر منها بتنفيذ عملية خاصة على الحدود.

وقالت مصادر أمنية لبنانية لـ«رويترز» إن وادي السلوقي تعرَّض لما لا يقل عن 16 غارة جوية على نحو سريع ومتتالٍ، ووصفت هذه الضربات بأنها «أكثر قصف مكثف لموقع واحد» منذ بدء القتال في المنطقة الحدودية قبل 3 أشهر.



وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفّذ غارات جوية ومدفعية على مواقع «حزب الله» والبنية التحتية للأسلحة في وادي السلوقي الذي تغطيه الغابات في وقت قصير جداً.



وذكرت إذاعة «كان» الإسرائيلية، في وقت سابق ، أن القوات الجوية والمدفعية الإسرائيلية نفّذت هجوماً كبيراً غير معتاد على عشرات الأهداف في وادي السلوقي.

وقال «حزب الله»، في وقت سابق إنه أطلق صواريخ على قوات إسرائيلية عبر الحدود الجبلية.

