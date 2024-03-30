في القاهرة.. سقوط 3 أشخاص يسرقون متعلقات المواطنين من داخل سياراتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على 3 أشخاص لقيامهم بسرقة متعلقات المواطنين من داخل سياراتهم.

فقد تم ضبط عامل "له معلومات جنائية" لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات، واعترف بارتكاب 3 وقائع سرقة من داخل السيارات، وأرشد عن هاتف محمول "من متحصلات نشاطه".

وفي مدينة نصر، تم ضبط شخصين مقيمين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، لقيامهما بسرقة 2 جهاز "لاب توب" من داخل سيارة بدائرة القسم، وبحوزتهما الجهازان المشار إليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.