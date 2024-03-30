جولة تفقدية لرئيس مدينة مرسى علم لمتابعة الأسعار والالتزام بالقوانين التجارية

فى خطوة للمراقبة ومتابعة تطبيق مبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء لدعم المواطن المصرى وتخفيض الاسعار للسلع الاساسية قام امس اللواء حازم خليل رئيس مدينة مرسى علم ، يرافقه الاستاذ ضياء سليم سكرتير المدينة و مديري ادارات المتابعة والازمات ومفتشي التموين والصحة والادارة الهندسية ، بجولة تفقدية مكثفة على المحلات التجارية والمخابز ومحلات الخضروات والفاكهة بهدف متابعة الأسعار وضمان الالتزام باللوائح والقوانين التجارية .

جاءت هذه الجولة كجزء من جهود الحكومة لضمان توافر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين وفقا للتوجيهات الصادرة في هذا الشأن .

أثناء الجولة شدد خليل علي التجار ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم التلاعب بها ، كما أشار إلى أن الحكومة تتخذ إجراءات حازمة ضد أي ممارسات تجارية غير قانونية .

أكد خليل استمرار الحملات التفتيشية لمراقبة الأسعار وصلاحية المنتجات الغذائية وان هذه الحملات تهدف إلى ضمان جودة المنتجات والامتثال للمعايير الصحية .

ووجه خليل اثناء المرور إدارات التموين والصحة بالمدينة بضرورة التزام المخابز والمحلات التجارية ومحلات الخضروات والفاكهة باعلان الاسعار والالتزام بوزن رغيف العيش والشهادات الصحية وصلاحية المنتجات المعروضة على أن يتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

يأتي هذا الاجراء في إطار مبادرة الحكومة تخفيض الأسعار وضمان توافر المواد الغذائية الأساسية للمواطنين .

على صعيد آخر شدد رئيس المدينة على رفع جميع الاشغالات الموجودة في حرم الطريق بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بمتابعة الأسواق وضبط الأسعار .