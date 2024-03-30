ندوة لنشر المفاهيم الصحيحة ونبذ المفاهيم المغلوطة بمرسى علم

شهد اللواء حازم خليل رئيس مدينة مرسى علم ، ندوة نشر المفاهيم الصحيحة ونبذ المفاهيم المغلوطة ضمن برنامج التوعية الاسرية المجتمعية بيت العائلة المصرى ، والتي أقيمت بمركز الشباب ، وذلك بحضور الشيخ جمعة بشير مدير إدارة الأوقاف ، والشيخ رمضان منصور واعظ بالأزهر الشريف، والقس بيجول بديع كهن كنيسة العذراء مريم الأنبا كاراس والأستاذ محمد تمساح الصغير مدير إدارة الشباب والرياضية .

وعلى صعيد آخر قام رئيس المدينة بتكريم فوزية محمود صالح الأم المثالية بالمدينة.

كما شهد خليل المباراة النهائية في كرة القدم للدورة الرمضانية المقامة بمركز شباب مرسى علم بين فريقي مرسى علم وقرية شجرة وكان قد شارك في الدورة ١٠ فرق.

وخلال حفل الختام، تم تكريم الفرق الفائزة بالمراكز الأولى وتوزيع الجوائز العينية والميداليات والكؤوس ، حيث حصل فريق قرية شجرة على المركز الأول في كرة القدم ، وفريق الكواكب بنات على المركز الأول في الكرة الطائرة.