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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على ديلر بحوزته 10 آلاف قرص تامول في القليوبية

المتهم
المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر إجرامى بالقليوبية، بحوزته 10 آلاف قرص مخدر.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام عنصر إجرامى، مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، بالاتجار فى العقاقير المخدرة وترويجها على عملائه، متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته 10 آلاف قرص من عقار "تامول" المخدر.

 وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بمليون جنيه تقريباً. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

الأجهزة الامنية الأسلحة والذخائر العقاقير المخدرة القليوبية المواد المخدرة ضبط عنصر إجرامى

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