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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على مدير شركة إنتاج فنى في الدقي بدون ترخيص

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك شركة بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى "بدون ترخيص"، كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، مستخدماً أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات معالجة مركزية مُحمل عليها مصنفات سمعية بصرية وكذا محمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلى وبرامج مونتاج مقلدة ومنسوخة دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون. 

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الشركة المُشار إليها، وأمكن ضبط المدير المسئول.

وبالتفتيش فى حضوره، تم ضبط وحدة معالجة مركزية، وأقر بأنه المدير المسئول وارتكابه المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع صاحب الشركة بقصد تحقيق أرباح مادية.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية أصحاب الحقوق الشرطة المتخصصة المخالفة للقـانــون انتاج فني حقوق الملكية الفكرية

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