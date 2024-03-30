راح يغير عملة رجع جثـ.ة هامدة.. حكاية سائق توكتوك الشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العاشر بمديرية أمن الشرقية بالعثور على جثة سائق "توك توك" بدائرة القسم، وبها رش خرطوش بالصدر.

وبسؤال شقيق المتوفـى، وصديق المتوفـى، يحمل جنسية إحدى الدول، مصاب بجرح بالرأس، قررا قيامهما والمتوفـى بالتواصل مع أحد الأشخاص من خلال موقع التواصل الاجتماعى، لرغبتهم فـى شراء عملة أجنبية من خارج السوق المصرفـية، واتفاقه معهم على الحضور لمكان الواقعة.

وعقب وصولهم وبحوزتهم مبلغ مالى، فوجئوا بقيام 3 أشخاص مُستقلين دراجة نارية بالتشاجر معهم وإحداث إصابة صديق المتوفى، وأطلق أحدهم عيارا ناريا (خرطوش) تجاه المجنى عليه، ما أدى إلى وفاته، واستولوا على المبلغ المالى، وهاتف محمول خاص بالمتوفى.

وكشفت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن الشرقية، أن وراء ارتكاب الواقعة 5 عاطلين، لأربعة منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العاشر.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة من خلال استدراج المجنى عليهم والتعدى عليهم على النحو المشار إليه.

وأرشدوا عن جزء من المبلغ المالي، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية، وكذا الأسلحة والدراجة النارية المستخدمين فـى الواقعة، وأضافوا بتخلصهم من الهاتف المحمول الخاص بالمتوفى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.