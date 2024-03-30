كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

كل إنسان منا يعيش حياته كما كتب له أن يعيشها ، ويرى ما كتب له أن يرى من الأحداث والأشخاص ، تتقلب حياتنا بين الحلو والمر ، وتبقى الأحداث والأشخاص الحلوة عالقة في أذهاننا لما تترك من أثر إيجابي في نفوسنا ، معهم وبهم نصنع أجمل الذكريات .... لكن الأهم من صناعة أجمل الذكريات هو تخليدها لتعيش معنا طوال فترة عمرنا ولنستعيدها في أذهاننا ما دمنا على قيد الحياة ونتوارثها عبر الأجيال.

شكرا للجانب الإيجابي لوسائل التواصل الاجتماعي التي جعلنا نستطيع في عصرنا الحالي التقاط الصور ومقاطع الفيديو لنسجل أهم وأجمل اللحظات الحلوة في حياتنا والتي نعتبرها لحظات تاريخية .... لا شك أننا جزء لا يتجزأ من التاريخ الإنساني ، فليس شرطا أن نكون مشاهيرا أو مؤثرين لندخل التاريخ لأن لحظة ميلادنا لها تاريخ وعمرنا بسنينه وشهوره وأسابيعه وأيامه وتفاصيل أحداثه جزء لا يتجزأ من التاريخ.

لكن هناك ما هو أروع وأعمق وأكثر إبداعا من مجرد التقاط الصور ومقاطع الفيديو .... ككتابة مذكراتنا التي تروي تفاصيل حياتنا في زمن معين عشناه وتكون مرجع للأجيال القادمة من بعدنا ومصدر إلهام وإرشاد لحياتهم ، لأن المذكرات تروي تفاصيل زمن مضى لم تعيشه الأجيال التي تقرأ تلك المذكرات .... التفاصيل التي تكتب في المذكرات تنقل القارئ من زمنه الذي يعيش فيه لزمن مضى عاشه أجداده ويتعرف على تفاصيل انتصارتهم واخفاقاتهم لتكون قصتهم مصدر إلهام له.

علينا أن نهتم بتخليد ذكرياتنا الحلوة لأنها ستظل مصدر مشجع لنا وحافز يدفعنا نحو العيش الإيجابي والاستمرار في العطاء في حاضرنا ومستقبلنا .... دائما نتعلم من الماضي دروسا ونتخذ منه العبر .... من لا يفتخر بماضيه لن يستطيع أن يتقبل نفسه في حاضره ، ضعفنا القديم كان سببا أن نكون أقوياء اليوم ، فشلنا القديم كان سببا في أن نكون ناجحين اليوم ، من نسختنا القديمة نتجدد في حاضرنا .... لولا الماضي ما كان الحاضر ولولا من أتوا قبلنا ما كنا نحن اليوم .... الماضي لا يهمل ولا يتم تجاهله بالانشغال بالمستقبل .... الماضي جزء لا يتجزأ من حياتنا.