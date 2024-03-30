رئيس الوزراء الباكستاني: نحتاج للتوسع في علاقاتنا مع روسيا

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم السبت إن التعاون بين باكستان وروسيا في عدد من المجالات، وخاصة الطاقة والتجارة والاستثمار، يحتاج إلى التوسع.



ودعا رئيس الوزراء الباكستاني، خلال لقاء مع السفير الروسي ألبرت خوريف، موسكو إلى إرسال وفد إلى إسلام آباد لإجراء مفاوضات لتحديد سبل رفع المستوى الحالي للعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وفقا لما أورده موقع "روسيا اليوم".



ووجه شهباز الدعوة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقيام بزيارة رسمية لباكستان في أول فرصة.



وفي وقت سابق، هنأ بوتين الرئيس الباكستاني الجديد آصف زرداري على انتخابه لهذا المنصب.