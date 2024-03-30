المحامين تعقد جلسة حلف اليمين القانونى للأعضاء الجدد

عقدت نقابة المحامين، برئاسة النقيب عبدالحليم علام، جلسة حلف اليمين القانوني للأعضاء الجدد بالنادى النهري بالمعادى .

وتقدم عبدالحليم علام، بالتهنئة إلى أعضاء مجلس نقابة المحامين الجديد، قائلًا: « أهنئ كل زملائي في أعضاء مجلس النقابة الجديد، وأتمنى أن يؤدي المجلس الجديد دوره ويعمل لصالح الجمعية العمومية، مؤكدًا أنه يقدر ويحترم كل اختيارات الجمعية العمومية».

وأضاف علام ، أن بعد جلسة حلف اليمين ينتقل كلًا منكم من مرحلة الطالب إلى مرحلة المحامي الذي يطلق عليه لقب أستاذ، ويطبق عليه قانون المحاماة، متابعًا: «أنتم الآن تمثلون رسالة سامية ألا وهي مهنة المحاماة، فيجب أن تحسنوا أدائها».

وطالب نقيب المحامين من الأعضاء الجدد، بضرورة الاهتمام بالقراءة وكثرة الإطلاع، وذلك لإثراء الثقافة العامة عندهم، وحثهم على ضرورة الالتحاق بمكاتب المحامين للتعلم والتدرب بشكل عملي سليم، وأن يهتم المحام بقراءة القضية أكثر من مرة لفهمها بالشكل الصحيح.

واستكمل:« المحامي مبدع، والقاضي مرجح؛ فهو الذي يعد صحيفة الدعوى، ومذكرات الدفاع، ويقدم للقاضي كافة الأسانيد والنصوص القانونية التي تنطبق على الواقعة التي يترافع فيها، والقاضي مرجح لما يسمع ويقدم أمامه».

وحث عبدالحليم علام، الأعضاء الجدد، على ضرورة التحلي بحسن الخلق، والحفاظ على حسن المظهر، وأن يؤدي المحامي مهنته بكل شرف وأمانة، وأن يتبع الطرق القانونية الصحيحة في أداء رسالته، وأن يهتم بتطوير نفسه في شتى مجالات المعرفة.

ووجه النقيب ، الأعضاء الجدد بضرورة قراءة قانون المحاماة، حتى يتمكنوا من معرفة واجباتهم وحقوقهم، فقانون المحاماة هو دستور المحامي الذي ينظم كل معاملات المحامي مع كل مؤسسات الدولة.