على رأسهم نيجيريا..4 منتخبات تتصارع للتعاقد مع رينار

انضم منتخب نيجيريا إلى السباق للتعاقد مع المدرب الفرنسي هيرفي رينار، الذي يشغل حاليًا منصب مدير فني لمنتخب فرنسا للسيدات.



رينار أعلن سابقًا عن انتهاء تعاقده مع منتخب فرنسا للسيدات بعد انتهاء الموسم الحالي.



وفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن رينار يُعتبر خيارًا محتملاً لتولي تدريب منتخب نيجيريا بدلاً من البرتغالي جوزيه بيسيرو.



وتشير التقارير إلى أن منتخبات أخرى مثل الكاميرون وكوريا الجنوبية وبولندا أبدت اهتمامها بالتعاقد مع رينار.



يُذكر أن رينار خاض تجارب مع منتخبات إفريقية وعربية، بما في ذلك كوت ديفوار وزامبيا وأنجولا والمغرب والسعودية.



وقد تُوج رينار بكأس أمم أفريقيا مرتين، الأولى مع منتخب زامبيا والثانية مع منتخب كوت ديفوار.

