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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على أسعار العملات أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم

أسعار العملات
أسعار العملات

شهدت اسعار العملات العربية والأجنبية استقرارا أمام الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 31-3-2024 على مستوى الجهاز المصرفي.

سعر الدولار

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.2 جنيه للشراء و 47.34 جنيه للبيع.

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سعر اليورو

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه نحو 51.13 جنيه للشراء و 51.3 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني

بلغ سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري نحو 59.62 جنيه للشراء و 59.8 جنيه للبعي

الدولار الكندي

بلغ سعر الدولار الكندي أمام الجنيه نحو 34.72 جنيه للشراء و 34.83 جنيه للبيع

سعر الكرون الدنماركي

وصل سعر الكرون الدنماركي نحو 6.85 جنيه للبشراء و 6.87 جنيه للبيع

سعر الكرون النرويجي 

بلغ سعر الكرون النرويجي أمام الجنيه نحو 4.38 جنيه للشراء و 4.39 جنيه للبيع

الكرون السويدي

بلغ سعر الكرون السويدي أمام الجنيه نجحو 4.45 جنيه للشراء و 4.46 جنيه للبيع

الفرنك السويسري 

بلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 52.11 دميخ للشراء و 52.29 جنيه للبيع

الـ100 ين ياباني

بلغ سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه نحجو 31.21 جنيه للشراء و 31.212 جنيه للبيع

الدولار الإسترالي

سجل سعر الدولار الاسترالي أمام الجنيه 30.81 جنيه للشراء و 30.91 جنيه للبيع.

اليوان الصيني

بلغ سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 6.5 جنيه للشراء و 6.55 جنيه للبيع.

العملات العربية

وعلي مستوي العملات العربية التي شهدت استقرارا أمام الجنيه. 

الريال السعودي

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 12.58 جنيه للشراء و 12.62 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي

بلغ سعر الدرهم الإماراتي نحو 12.85 جنيه للشراء و 12.89 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 153.46 دجنيه للشراء و 153.96 جنيه للبيع.

الدينار البحريني

بلغ سعر الدينار البحريني أمام الجنيه نحو 125.21 جنيه للشراء و 125.6 جنيه للبيع.

الريال العماني

بلغ سعر الريال العماني أمام الجنيه 122.6 جنيه للشراء و 122.99 جنيه للبيع.

الريال القطري

بلغ سعر الريال القطري أمام الجنيه نحو 12.93 جنيه للشراء و 12.98 جنيه للبيع.

الدينار الأردني

بلغ سعر الدينار الأردني أمام الجنيه نحو 66.59 جنيه للشراء و 66.83 جنيه للبيع.

 

 

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