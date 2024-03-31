تعرف على أسعار العملات أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم

شهدت اسعار العملات العربية والأجنبية استقرارا أمام الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 31-3-2024 على مستوى الجهاز المصرفي.
سعر الدولار
ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.2 جنيه للشراء و 47.34 جنيه للبيع.
سعر اليورو
بلغ سعر اليورو أمام الجنيه نحو 51.13 جنيه للشراء و 51.3 جنيه للبيع
سعر الجنيه الإسترليني
بلغ سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري نحو 59.62 جنيه للشراء و 59.8 جنيه للبعي
الدولار الكندي
بلغ سعر الدولار الكندي أمام الجنيه نحو 34.72 جنيه للشراء و 34.83 جنيه للبيع
سعر الكرون الدنماركي
وصل سعر الكرون الدنماركي نحو 6.85 جنيه للبشراء و 6.87 جنيه للبيع
سعر الكرون النرويجي
بلغ سعر الكرون النرويجي أمام الجنيه نحو 4.38 جنيه للشراء و 4.39 جنيه للبيع
الكرون السويدي
بلغ سعر الكرون السويدي أمام الجنيه نجحو 4.45 جنيه للشراء و 4.46 جنيه للبيع
الفرنك السويسري
بلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 52.11 دميخ للشراء و 52.29 جنيه للبيع
الـ100 ين ياباني
بلغ سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه نحجو 31.21 جنيه للشراء و 31.212 جنيه للبيع
الدولار الإسترالي
سجل سعر الدولار الاسترالي أمام الجنيه 30.81 جنيه للشراء و 30.91 جنيه للبيع.
اليوان الصيني
بلغ سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 6.5 جنيه للشراء و 6.55 جنيه للبيع.
العملات العربية
وعلي مستوي العملات العربية التي شهدت استقرارا أمام الجنيه.
الريال السعودي
بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 12.58 جنيه للشراء و 12.62 جنيه للبيع.
الدرهم الإماراتي
بلغ سعر الدرهم الإماراتي نحو 12.85 جنيه للشراء و 12.89 جنيه للبيع.
الدينار الكويتي
بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 153.46 دجنيه للشراء و 153.96 جنيه للبيع.
الدينار البحريني
بلغ سعر الدينار البحريني أمام الجنيه نحو 125.21 جنيه للشراء و 125.6 جنيه للبيع.
الريال العماني
بلغ سعر الريال العماني أمام الجنيه 122.6 جنيه للشراء و 122.99 جنيه للبيع.
الريال القطري
بلغ سعر الريال القطري أمام الجنيه نحو 12.93 جنيه للشراء و 12.98 جنيه للبيع.
الدينار الأردني
بلغ سعر الدينار الأردني أمام الجنيه نحو 66.59 جنيه للشراء و 66.83 جنيه للبيع.