إعلام فلسطيني: المصابون بمستشفى كمال عدوان تحولوا لهياكل عظمية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مرضى مستشفى كمال عدوان، شمال قطاع غزة يعانون من سوء التغذية ونقص الادوية حتى تحولوا هياكل عظمية.

وفندت الاسباب في ذلك الى انعدام الغذاء والدواء، بالإضافة إلى خروج الطاع الطبى من الخدمات لعدم توفير المستلزمات الطبية.



ووفقأ لما قاله مدير مستشفى كمال عدوان لوسائل إعلام فلسطينية فإن قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات عسكرية لمدينة طوباس بالضفة الغربية واندلاع اشتباكات في مختلف أنحاء المدينة.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان اليوم السبت: "إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 32 ألفًا و705 شهداء، و75 ألفًا و190 مصابا".