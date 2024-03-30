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رئيس التحرير
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مقالات

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

أحمد قنديل
أحمد قنديل

قبيل أيام من تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي لعهد  جديد  شهد العديد من المشروعات والإنجازات في مختلف المجالات والانطلاق نحو بناء  الجمهورية الجديدة
علينا رصد  هذه الإنجازات  التى تمثل جزءًا من العديد من المشروعات والإصلاحات التي تم تنفيذها في مصر خلال فترة رئاسة السيسي .

وقبل أن نرصد هذه المحاور التى بنيت عليها الجمهورية الجديدة علينا أن نتذكر كلمات الرئيس حول مفهوم بناء الجمهورية الجديدة والذى أكد أن أسس وقيم الجمهورية الجديدة تبنى على سابقتها  ولا تهدمها  تضيف إليها  ولا تنتقص منها أى أن الجمهورية الجديدة جاءت للبناء وليس الهدم و تقوم على أولوية الحفاظ على الوطن وحمايته، وسط واقع دولى وإقليمى  يتزايد تعقيده واضطرابه على نحو غير مسبوق ... هذا ما نشهده من محيط إقليمى متأجج ولكن القاهرة بحكمة قيادتها و قوة جيشها وشرطتها قادرة على مواجهة  تلك التحديات ووحدة الجبهة الداخلية ...  بالنظر إلى تغير طبيعة التهديدات  التى أصبح جزء كبير منها يستهدف الداخل حصرا وهنا دائما نؤكد  على صلابة الشعب المصرى كدرع لصد تلك المؤامرات .
وأدرك المصريون أن الأمن والبناء والاستقرار ركائز لتقدم الاوطان وهنا تحدث الرئيس قائلا  الجمهورية الجديدة  هى نتاج لمرحلة غير مسبوقة فى تاريخ مصر من الصعاب والتحديات أدرك المصريون خلالها وتأكدوا بعين اليقين أن الوطن الآمن المستقر يعلو ولا يعلى عليه  كما أن التطوير والتحديث الاجتماعى والاقتصادى أصبح ضرورة للحياة والمستقبل وليس ترفــــــــــا ورفاهية .. تأتى هنا أهمية الإنتاج والعمل كما جاءت كلماته  عن   واقعنا  الديموغرافى والاقتصاد الذى  يحتم علينا ألا نتحدث فقط عن التنمية بالمفهوم التقليدى  وإنما عن الانطلاق بمعدلات نمو مرتفعة ومتلاحقة، وتنمية مستدامة متسارع  حتى تصبح الإنجازات الاستثنائية عادتنا الطبيعية مع ميلاد الجمهورية الجديدة .

ومن هنا يجب أن نؤكد أهمية المحاور الثلاث التى نفذها السيد الرئيس نحو بناء الجمهورية الجديدة وجاءت كالتالى

1. الاقتصاد والتنمية:
- تعزيز الاستقرار الاقتصادي: تم التركيز على تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في مصر من خلال إصلاحات هيكلية وتحسين مناخ الاستثمار وتنشيط القطاع الخاص.

- مشروعات البنية التحتية: تم الاستثمار في تطوير البنية التحتية لتحسين الطرق والجسور والموانئ ومرافق النقل. وتهدف هذه المشروعات إلى تسهيل حركة التجارة وتعزيز التواصل الداخلي والخارجي.

- السياحة والاستثمار: تم تعزيز قطاع السياحة بجهود لتطوير المواقع السياحية وتحسين البنية التحتية السياحية. كما تم اتخاذ إجراءات لتيسير الاستثمار وتعزيز المشاريع الصناعية والزراعية والتكنولوجية.

2. البنية الاجتماعية والخدمات:
- التعليم: تم تطوير قطاع التعليم من خلال تحديث المناهج وتحسين مرافق المدارس وتوفير فرص تعليمية أفضل للجميع. كما تم تنفيذ مبادرات للحد من الأمية وتعزيز التعليم الفني والمهني.

- الصحة: تم تعزيز قطاع الرعاية الصحية من خلال توسيع الشبكة الصحية وتحسين الخدمات الطبية وتطوير البنية التحتية الصحية. وتم تنفيذ برامج للحد من انتشار الأمراض وتعزيز الرعاية الأسرية والعلاج المجاني للفئات الأكثر احتياجًا.

- الإسكان: تم العمل على توفير الإسكان الملائم للمواطنين من خلال إنشاء مشروعات سكنية جديدة وتطوير المناطق العشوائية وتوفير الخدمات الأساسية اللازمة.

3. الأمن والاستقرار:
- مكافحة الإرهاب: تم اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الإرهاب وضمان أمن المواطنين والحفاظ على استقرار البلاد.

- الاستقرار السياسي: تم تعزيز الاستقرار السياسي من خلال تنظيم الانتخابات الديمقراطية وتعزيز دور المؤسسات الديمقراطية.

ولعل الشاغل الأهم قبل بناء الحجر هو بناء البشر  طالما أكد الرئيس السيسي أن الجمهورية الجديدة تسعى لتوفير فرص متكافئة للعمل والحياة الكريمة لهذا الجيل، والأجيال القادمة وبناء القدرة الوطنية فى جميع المجالات لتصل مصر إلى الموضع الذى يطمح إليه شعبها و أن تحقيق كل ما سبق، والحفاظ عليه وتنميته يتطلب  بالتوازى مع مسيرة البناء والتعمير  تطوير الخصائص الإنسانية فى مجتمعنا، بناء الإنسان المصرى والارتقاء بأحواله تعليميا وصحيا وثقافيا  وهو ما يتطلب قدرا ضخما من العمل والكفاح فى إطار مجتمعى متكامل  يقوم على التوازن الدقيق بين الحقوق والواجبات.

مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تخطو خطوات واسعة نحو بناء "الجمهورية الجديدة"، وتحقق إنجازات بارزة في بناء الوطن، ودائما  الشعب في المقام الأول في مسيرة حكم البلاد والنهوض بها.

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