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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل مسلح بسكين وإصابة شرطية في شمال ألمانيا

الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية

أعلنت متحدثة باسم الشرطة الألمانية، أن رجلا مسلحا بسكين قتل، وأصيبت شرطية بطلق ناري، خلال حادث وقع في بلدة نينبورج شمال البلاد.

وانتشرت الشرطة بأعداد كبيرة في البلدة التي تقع بولاية "ساكسونيا السفلى"، حيث شوهد الرجل (46 عاما) وهو يحمل سكينا.

وتم نقل الشرطية إلى المستشفى بمروحية. ولم ترد أي معلومات عن مدى خطورة إصابتها.

وذكرت صحيفة "دي هارك" المحلية عبر موقعها الالكتروني، نقلا عن شهود عيان، أنه تم سماع إطلاق عدة طلقات نارية.

وقالت صحيفة "بيلد" إن الرجل ركض بشكل مسعورإلى داخل مبنى سكني. وتردد أنه قُتل برصاص الشرطة. 

وأضافت الصحيفة الألمانية أن الشرطية أصيبت بجراح في ساقها.

الشرطة الألمانية شرطية طلق ناري سكين

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