عضو بـ"الشيوخ" يطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة

طالب النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، المجتمع الدولي بسرعة التدخل والضغط على إسرائيل لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل انتهكت كافة المواثيق والقوانين الدولية من خلال حربها فى غزة.

وشدد "البدري" فى تصريحات له اليوم، على ضرورة التدخل أيضا من أجل إنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية، حفاظا على أرواح أكثر من المليون ونصف المليون من سكان القطاع النازحين، محذرا من سياسة التجويع التي تنتهجها قوات الاحتلال والتي تنذر بكارثة إنسانية جديدة ضمن كوارث الاحتلال في غزة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى موقف مصر التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية على مدار تاريخها، وخاصة في 7 أكتوبر الماضي من خلال فتح معبر رفح لإنفاذ المساعدات واستقبال الحالات الحرجة، منوها بأن قوات الاحتلال استهدفت اكثر من مرة إعاقة وعرقلة دخول المساعدات من الجانب الفلسطيني.

وأوضح أن مصر استطاعت حشد الرأي العام العالمي لدعم القضية وضرورة وجود دولة فلسطينية مستقلة، وهو ما انعكس على التغير الإيجابي في وجهة النظر الأمريكية بشأن القضية، وامتناعها عن التصويت على قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار والذي يعتبر موافقة ضمنية على القرار .