ضحية ثانية بالشروق.. بثينة تقفز من الميكروباص بعد محاولة اختطافها

ضحية ثانية بمنطقة الشروق … فتاة تقفز من ميكروباص بمنطقة الشروق بعد محاولة اختطافها على يد سائق ميكروباص .

كشفت زينه شيقة “ بثنية " فتاة الشروق التي قفزت من سيارة ميكروباص لمحاولة الفرار من سائق الميكروباص الذي حاول خطفها بالقرب من البوابة 2 بالشروق تفاصيل محاولة الاختطاف كاملة .

و قالت “ اختي كانت راكبة ميكروباص عند مترو هشام بركات، متوجهة إلى الطبيب، وبعدها الركاب اللي في السيارة نزلوا والسواق كمل بيها على طريقة صلاح سالم وفجأة لقت نفسها عند اكوا بارك ومدينة المستقيل ” .

و تابعت “ هنا علمت شقيقتي أنها مختطفه من سواق الميكروباص، حاولت خلالها فتح الباب لمحاولة القفز من السيارة ولكن خافت بسبب السرعة الجنونية ”

و في الفيديو التالي نكشف تفاصيل محاولة اختطاف “ بثينة ” فتاة الشروق علي يد سائق الميكروباص….