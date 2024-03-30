حاخام إسرائيلي كبير عن تجنيد اليهود المتدينين : يريدون تدميرنا

هاجم الحاخام الإسرائيلي وعضو مجلس حكماء التوراة موشيه هيليل هيرش، اليوم السبت، قرار المحكمة العليا الإسرائيلية إلغاء جزء من ميزانيات المعاهد الدينية بسبب عدم تطبيق قانون التجنيد الإجباري، وقال "إنهم يريدون تدميرنا، وعلينا أن نقف ضدهم ".

وأضاف"ما حدث خلال عطلة نهاية الأسبوع - لقد ألغوا حقنا في دراسة التوراة في أرض إسرائيل في الوقت الحالي"

وتابع: هناك نوع من الناس أشرار حقًا، لا يهتمون على الإطلاق بالمساواة. إنهم يكرهون الدين، إنهم يكرهون التوراة. إنهم يكرهون ابن التوراة، من الممكن جدًا أن نصل إلى التفاني الذي سيتعين علينا الوقوف ضدهم".

وأصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الخميس أمرا مؤقتا بمنع تحويل الميزانيات إلى المدارس الدينية التي لا يلتحق طلابها بالتجنيد، وذلك بعد أن طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من المحكمة مهلة 30 يوما إضافية للتوصل لإقرار قانون التجنيد، وذلك وسط تفاقم الخلاف حول تجنيد اليهود المتدينين (الحريديم) بين الأحزاب الدينية وعدد من الوزراء.