عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حاخام إسرائيلي كبير عن تجنيد اليهود المتدينين : يريدون تدميرنا

صدى البلد

هاجم الحاخام الإسرائيلي وعضو مجلس حكماء التوراة موشيه هيليل هيرش، اليوم السبت، قرار المحكمة العليا الإسرائيلية إلغاء جزء من ميزانيات المعاهد الدينية بسبب عدم تطبيق قانون التجنيد الإجباري، وقال "إنهم يريدون تدميرنا، وعلينا أن نقف ضدهم ".

وأضاف"ما حدث خلال عطلة نهاية الأسبوع - لقد ألغوا حقنا في دراسة التوراة في أرض إسرائيل في الوقت الحالي"

وتابع: هناك نوع من الناس أشرار حقًا، لا يهتمون على الإطلاق بالمساواة. إنهم يكرهون الدين، إنهم يكرهون التوراة. إنهم يكرهون ابن التوراة، من الممكن جدًا أن نصل إلى التفاني الذي سيتعين علينا الوقوف ضدهم".

وأصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الخميس أمرا مؤقتا بمنع تحويل الميزانيات إلى المدارس الدينية التي لا يلتحق طلابها بالتجنيد، وذلك بعد أن طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من المحكمة مهلة 30 يوما إضافية للتوصل لإقرار قانون التجنيد، وذلك وسط تفاقم الخلاف حول تجنيد اليهود المتدينين (الحريديم) بين الأحزاب الدينية وعدد من الوزراء.

الحاخام الإسرائيلي عضو مجلس حكماء التوراة موشيه هيليل هيرش المحكمة العليا الإسرائيلية ميزانيات المعاهد الدينية قانون التجنيد بنيامين نتنياهو تجنيد اليهود المتدينين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع الصفوف | تفاصيل وصور

تناولت الحبوب .. ننشر نص شهادة والد رحاب ضحية البراجيل فى التحقيقات|انفراد

إجراء عاجل من الكاف تجاه حكم مباراة الأهلي وسيمبا

استبعاد مو صلاح وضم آخرين.. ماذا قرر اتحاد الكرة لأولمبياد باريس 2024؟

خروج 4 لاعبين من حسابات حسام حسن لمعسكر منتخب مصر في يونيو

شوبير يصنع التاريخ .. حسن المستكاوي يشيد بأداء لاعبي الأهلي أمام سيمبا

شبورة على بعض الطرق غدًا.. احذر عند القيادة في هذه المناطق

قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وفيوتشر

ترشيحاتنا

لا يمكن نطلق على هذا الشخص كافرا .. سعاد صالح تفجر مفاجأة

رزيله فى رمضان .. حكاية الفتاة الاجنبية وصفحة الفيس بوك المشبوهه

سعاد صالح توجه تحذيرا عاجلا للأسر بشأن ألعاب الأطفال

مراسل القاهرة الإخبارية: 12 شهيدا وعشرات المصابين في استهداف الاحتلال للفلسطينيين بغزة

أحمد موسى : القصور الرئاسية ملك للشعب المصري وليست باسم حاكم بعينه

هاتريك رونالدو| النصر يقسو على الطائي بخاسية في دوري روشن السعودي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إمام مسجد يثير الجدل باستخدام الهاتف أثناء الصلاة.. مشهد صادم وجدل دائر

لعيد الفطر .. طريقة عمل بسكويت الشاي بلبن

هيحصل يوم 8 أبريل .. تأثير الكسوف الكلى على الأبراج الفلكية

تامر نبيل ينشر صورا جديدة من كواليس مسلسل "بيت الرفاعي"

فيديو

مسروق.. كاتب مصري يهاجم فريق عمل مسلسل «خالد نور وولده نور خالد»

قالت وصيتها في 30 ثانية وأنهت حياتها .. حكاية رحاب “فتاة البراجيل”

هربا من الشرطة.. التحقيق مع إحسان الترك بسبب سقوط شخص من بلكونة منزله

رؤوف عبد العزيز: مسلسل سر إلهي مليان عضلات تمثيلية والمودة أخرجت طاقتهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ