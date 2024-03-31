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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

في عيد ميلادها الـ49.. صور ريهام سعيد قبل وبعد عملية التجميل| شاهد

ريهام سعيد
ريهام سعيد

يصادف اليوم 31 من مارس عيد ميلاد الإعلامية ريهام سعيد، والتي أتمت عامها ال 49.

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وتحرص الإعلامية ريهام سعيد، على متابعة جمهورها بشكل مستمر عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار. 

وتفضل ريهام سعيد، ارتداء الملابس الكاجوال والفساتين الأنيقة التي تكشف جمالها وأناقتها. 

أما من الناحية الجمالية تعتمد ريهام سعيد، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها ويكشف جمال أنوثتها. 

كما تختار ريهام سعيد، الوان الشعر الذهبية والبنية التي تتناسب مع لون بشرتها .

وإليكم صور ريهام سعيد 

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