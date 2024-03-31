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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيع الكشف الطبي بالمجان على 1300 مواطن بدمياط

قافلة طبيه بدمياط
قافلة طبيه بدمياط

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أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن استمرار الجهود لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفى هذا الصدد، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة انه تم إطلاق قافلة بقرية النوادرية بمركز فارسكور خلال يومى الجمعة والسبت، فى ختام خطة شهر مارس الجارى، تضمنت ١٠ عيادات طبية، حيث تردد عليها ١٣٠٠مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، حيث تم تحويل ١٠ حالات لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات ، واستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لـ ٣ حالات بالإضافة إلى إجراء ٢٥٣ تحليل بمعمل الدم و٣٣ تحليل بمعمل الطفيليات ، وكذلك فحص ٢٩ حالة بالأشعة و ٢٨ حالة أخرى بالسونار، كما تم فحص ١٥٣حالة ضمن حملة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر وأيضًا عقد ١٠ ندوات توعوية للتثقيف الصحى على هامش القافلة تردد عليها  ١٣٦مواطن على مدار اليومين.

دمياط التخصصات الطبيه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الخدمات العلاجية الضغط والسكر الدكتورة منال عوض محافظ دمياط

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