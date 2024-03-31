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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خطوات الحصول على باركود العمرة.. تفاصيل

العمرة
العمرة

يسعى الكثير من المواطنين إلى أداء العمرة، خاصة بعد أن  وافقت وزارة السياحة والآثار على طلب غرفة شركات السياحة التابعة لاتحاد الغرف السياحية لاستمرار موسم العمرة للمصريين شهرًا إضافيًا حتى يونيو المقبل، شريطة أن تستمر وزارة الحج والعمرة السعودية في إصدار تأشيرات العمرة للراغبين في زيارة بيت الله الحرام.


أهمية باركود العمرة 

ويلزم على المعتمر القيام بالتأكد من صحة باركود العمرة، حيث إنه شرط أساسي للسفر خاصة فى حال انتهاء صلاحيته يمكن أن يتسبب فى العودة من المطار، حيث أن صلاحيته أسبوع واحد فقط بعد استخراجه.

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خطوات الحصول على باركود العمرة


وللحصول على باركود العمرة يتم اتباع عدد من الخطوات والتي تتضمن مايلي :-

- الدخول على البوابة المصرية للعمرة.

- اختيار إحدى شركات السياحة المسجلة على البوابة

- التوجه لشركة السياحة التي تم اختيارها ودفع ثمن الباركود

- حجز تذاكر طيران ذهاب وعودة موكدة

- الحصول على باركود العمرة

خطوات  التأكد من صحة باركود العمرة 


وتتيح بوابة العمرو المصرية إمكانية التأكد من صحة باركود العمرة من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة والتي تشمل مايلي:- 


- تبدأ خطوات التأكد من صحة باركود العمرة الدخول إلى موقع البوابة المصرية للعمرة.

- وفى هذه الخطوة يقوم المتقدم باختيار كلمة خدمة الاستعلام.

- كما يتم فى هذه الخطوة إدراج رقم الجواز أو الرقم القومي لبطاقة سارية.

- ثم الضغط على عبارة بحث جديد.

- بعد هذه الخطوة يظهر موقف المتقدم للعمرة سواء حصل على التأشيرة مضافا إليها «الباركود» أم لا.

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ويعد باركود العمرة هو كود تعريفي يتم إضافته على التأشيرة، ويحمل البيانات الخاصة بالمسافر، ويربط المعتمر آليا مع الإدارة العامة للجوازات؛ لإرسالها لأقسام الجوازات، وتكون شركات الطيران والنقل ملتزمة بمطابقة البيانات المسجلة لدى البوابة قبل المغادرة، وتبلغ صلاحية باركود العمرة للسفر 7 أيام من تاريخ صدوره.
 

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