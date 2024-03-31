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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بلوك جديد.. ميس حمدان تخطف الأنظار عبر إنستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة ميس حمدان متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الأستوري.

 

وظهرت ميس حمدان في الصورة بلوك جديد في شعرها ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

وكشفت الفنانة ميس حمدان، تفاصيل مشاركتها في فيلم «السيستم»، مردفة: «دوري في الفيلم مشهد واحد آخر الفيلم وهو عبارة عن دور فتاة ليل».

 

 

وأوضحت ميس حمدان خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن مخرج فيلم السيستم، نجح في توظيف كل المشاركين في الفيلم، مشيرة إلى أن هذا الأمر ظهر جليا في أدوار الفنان طارق لطفي، وأحمد الفيشاوي.

وتابعت ميس حمدان: «هظهر في فيلم السيستم كام دقيقة بس، علشان أساعد الفنان أحمد الفيشاوي بسبب حيرته تجاه الفتاة التي يحبها، كما سأوجه له عدة نصائح غير متوقعة كونها فتاة دليل».

وعن سبب قلة أعمالها الفنية، أشارت ميس حمدان إلى أن هناك مجموعة من الظروف التي بعدتها عن الساحة الفنية، ولكن الفترة المقبلة ستشهد عودتها تدريجيا مرة أخرى للساحة الفنية.  

 

 

 

 

 

 

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