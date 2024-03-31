في أيرلندا.. القبض على عصابة تبيع هواتف iPhone مضروبة بنحو 750 ألف دولار

كشفت شرطة أيرلندا الشمالية عملية تزوير كبيرة هذا الأسبوع، وضبطت كمية من الأجهزة المقلدة تقدر قيمتها بنحو 750,000 دولار أمريكي.

استهدفت المداهمات التي جرت يوم الخميس 28 مارس مواقع في بلفاست وبورتاداون، وأسفرت عن ضبط أكثر من 20,000 قطعة مقلدة.

ضبطت شرطة أيرلندا الشمالية أكثر من 20,000 قطعة مقلدة

في حين لم يتم الكشف عن التفاصيل الدقيقة للبضائع المضبوطة، إلا أن الصور من الموقع تشير إلى أن جزءًا كبيرًا منها كان عبارة عن منتجات Apple مقلدة. وشمل ذلك حالات هواتف آيفون المزيفة وسماعات AirPods وعلب هواتف iPhone، بالإضافة إلى ساعات ذكية وهواتف محمولة وشواحن مقلدة أخرى لم يتم تحديدها.

تسلط هذه الضبطية الضوء على النطاق العالمي لعمليات التزوير وبينما غالبًا ما تستهدف عمليات التزوير منتجات Apple، شدد المحقق رقيب ماسون من شرطة أيرلندا الشمالية (PSNI) على أن "المجرمين سيحاولون تقليد أي شيء". وحذر كذلك من أن هذه السلع المقلدة تمول في كثير من الأحيان الجريمة المنظمة.

تتبع هذه المداهمات إجراءات مماثلة اتخذت في منطقة Midlands الشرقية بإنجلترا ومن المثير للاهتمام، أنه تم تغريم شركة إصلاح في تلك المنطقة بما يقارب 150,000 دولار أمريكي في عام 2021 لبيع شواحن Apple المقلدة.

على الرغم من عدم توجيه أي اتهامات مباشرة تتعلق بالتقليد حتى الآن، فقد تم القبض على رجل يبلغ من العمر 24 عامًا في أعقاب مداهمة بورتاداون، ولكن يُقال إنه للاشتباه بارتكاب مخالفات متعلقة بالهجرة.