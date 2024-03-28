لو معاك موبايل شاومي أو Redmi.. هل يستحق إنك تغيره؟

يجوز القول أن هاتف Redmi Note 10 Pro هو واحد من أفضل الهواتف الذكية التي أصدرتها شركة Xiaomi على الإطلاق.

وصل هذا المنتج، الذي يُعرف أيضًا باسم Redmi Note 10 Pro Max في الهند، إلى نهاية دعمه للبرامج مؤخرًا.

بعد إصداره في أوائل عام 2021 ، تلقى الجهاز تحديثين لنظامي التشغيل Android و MIUI على مر السنين. لقد ظهر لأول مرة مع MIUI 12 المستند على Android 11 ويعمل حاليًا بنظام MIUI 14 المستند على Android 13.

هذا يعني أن الهاتف متأخر عن الجيل الحالي فقط من حيث البرامج. إذن ماذا عن الأجهزة؟

توازن مواصفات الهاتف لا تزال مع مواصفات الطرازات الأحدث في الفئة. العيوب الوحيدة الجديرة بالذكر هي أنه يقتصر على شبكات 4G والمعالج أبطأ نسبيا.

فهل هذا يعني أنك يجب أن تقوم بالترقية؟ نحاول الإجابة عن هذا السؤال في هذه المقالة.

لماذا لا يجب عليك ترقية هاتف Redmi Note 10 Pro الخاص بك؟

أحدث هاتف Redmi Note 10 Pro (المعروف أيضًا باسم Redmi Note 10 Pro Max) ضجة كبيرة في فئة الهواتف الذكية الاقتصادية عندما تم تقديمه. في الواقع ، لم يكن هناك أي هاتف مشابه له حتى ظهر هاتف Realme Narzo 70 Pro 5G ، الذي يشبهه إلى حد ما.

الهاتف لا يزال صالحًا للاستخدام اليوم. يمكن لمعالج Qualcomm Snapdragon 732 الموجود بداخله التعامل بسهولة مع جميع تطبيقات الجيل الحالي والقادمة حتى إذا كان لديك إصدار 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الأساسية.

لن تواجه مشكلات في توافق التطبيقات حيث أن الجهاز يعمل بنظام Android 13 الذي يبلغ عمره عامًا واحدًا فقط. ومع ذلك ، ستفوتك أحدث تصحيحات الأمان ، لكنها ليست مصدر قلق إلا في حالة وجود ثغرة أمنية خطيرة ، وهو أمر نادر الحدوث.

بالنسبة للمواصفات ، لا تزال معظم المنتجات في هذه الفئة تحتوي على مجموعة ميزات مشابهة لهاتف Redmi Note 10 Pro بعد 3 سنوات.

يتميز هاتفك الذكي بالفعل بشاشة AMOLED ممتازة بمعدل تحديث 120 هرتز مع مستوى ذروة سطوع يبلغ 1200 شمعة ودعم HDR10 +. تحتوي على كاميرا رئيسية قوية بدقة 108 ميجابكسل ، ووحدة زاوية عريضة 8 ميجابكسل ومفيدة ، ومستشعر تقريب ماكرو 5 ميجابكسل.

هذا ليس كل شيء ، فهو يأتي مع مكبرات صوت ستيريو ثنائية تدعم Dolby Atmos لتحسين تجربة الوسائط بشكل أكبر. يوجد أيضًا مقبس سماعة رأس 3.5 مم وفتحة بطاقة MicroSD ، والتي نادرًا ما توجد على الهواتف الأحدث.

أخيرًا ، يتم دعم الهاتف ببطارية كبيرة سعة 5020 مللي أمبير مع دعم شحن 33 وات محترم. حتى إذا كانت بطاريتك قد تدهورت ، فيمكنك استبدالها بتكلفة رمزية. يمكننا قول الشيء نفسه بالنسبة للوحة الزجاج الخلفية إذا كانت مكسورة.