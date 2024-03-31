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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مبتهمش حد.. ننشر نص أقوال والد رحاب ضحية البراجيل في التحقيقات (خاص)

رحاب ضحية البراجيل
رحاب ضحية البراجيل

حصل صدى البلد على نص أقوال والد رحاب رشدي فتاة البراجيل التي أنهت حياتها، وسجلت فيديو قبل موتها بأيام واستمعت النيابة إلى أقوال والدها والتي جاءت كالاتي :

س: هل تتهم أحد معين بذاته في حدوث الواقعة؟

ج/ لا 
س: هل تشتبه في  تورط أحد في وفاة المتوفاة إلى رحمة مولاها رجاب رشدي عبدالعاطي؟
ج/ لا 
س: وهل من ثمة خلافات فيما بينك وبين المتوفاة ؟
ج: لا
س: هل من ثمة خلافات فيما بين المتوفاه لرحمة مولاها وبين أيا من القاطنين بالمسكن محل سكنكم أو معين بذاته؟
ج: لا
س وأين كنت حال سوء حالتها عقب تناولها للعقار؟
ج: انا كنت في البيت بس كنت في الاوضه يتعتي
س: ما قولك فيما قررته بأقوالك استدلال بالمحضر المؤرخ بتاريخ ٢٨-٠٣-٢٠٢٤ الساعة ٣:٥٣ مساء بمعرفة
الملازم اول / اسامه ایمن محمد تلوناه عليه تفصيل؟
ج اللي حصل انا قولت عليه
س: ما قولك فيما جاء بمناظرة النيابة العامة للمتوفاة إلى رحمة مولاها سالفة الذكر - تلوناه عليه تفصيلاً ؟
ج هي كانت عمله عمليه في رجليها وكانت مركبه شرائح ومسامير بسبب حدثه قديمة
س/ هل لديك اقوال اخرى؟
ج لا تمت اقواله وتوقع منه

الجدير بالذكر أن النيابة أمرت بتشريح الجثمان ثم صرحت بدفنها بعد أن تم التأكد من عدم وجود شبهة قتل.

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