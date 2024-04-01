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سوشي ودوناتس.. أغرب ما يوزع على الصائمين وقت الإفطار في المعادي

صدى البلد

تصدرت مجموعة صور على مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من الشباب يقومون بتوزيع السوشي وحلوى الدوناتس على الصائمين وقت موعد الافطار وذلك في منطقة المعادي ما اثار استغراب البعض من نوعيه الطعام .

توزيع سوشي ودوناتس على الصائمين في المعادي

نظم مجموعة من شباب منطقة المعادي، حملة لإفطار الصائمين المارين بالشارع، والذين يتصادف سيرهم في أثناء حلول أذان المغرب، ووزع هؤلاء الشباب قطع الدوناتس والسوشي على الصائمين لإفطارهم بعد  صوت المدفع الرمضاني، وتصدرت صور هؤلاء الشباب تريند الفيس بوك بسبب نوعية الأكلات التي يقومون بتوزيعها، وعلق البعض أن رمضان في المعادي حاجة تانية.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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سوشي ودوناتس.. أغرب ما يوزع على الصائمين وقت الإفطار في المعادي

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