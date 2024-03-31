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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بعد تداول صورته داخل المستشفى.. تعرف على تفاصيل الحالة الصحية لـ«محمد هنيدي»

محمد هنيدي
محمد هنيدي

أصيب الفنان المصري محمد هنيدي بوعكة صحية أدت إلى دخوله المستشفى للاطمئنان على صحته، خاصة أنه كان يعاني سابقًا من مشاكل في القلب.

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وكشف الطبيب المعالج للفنان محمد هنيدي، الدكتور علاء ياسر استشاري أمراض القلب والقسطرة والأوعية الدموية، عن حالة الفنان محمد هنيدي الصحية.

وكتب "الطبيب، عبر حسابه الشخصي على تطبيق "فيسبوك": "في ليلة من ليالي رمضان، اطمنا على الشرايين التاجية للفنان محمد هنيدي، اللي أسعد الناس بتلقائيته وعفويته وعدم خدش حياء المصريين".

وتابع ياسر، الذي سبق وأجرى منذ سنوات عملية جراحية وتركيب دعامات في القلب للفنان: "اطمنا على الشرايين التاجية والدعامات، اللي كنا صلحناها قبل كده في ليلة من ليالي رمضان برضه من كام سنة"، مطالبا الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل، قائلاً: "ربنا يجعله سبب لسعادة الناس في الخير".

أسباب تركيب دعامات القلب

تستخدم الدعامة في القلب لعلاج تراكم الدهون والكوليسترول ومواد أخرى داخل الشريان وعليها، وهي حالة تسمى تصلب الشرايين

وتصلب الشرايين هو سبب شائع لحالات الانسداد في شرايين القلب، ويسمى انسداد هذه الأوعية الدموية أو تضيقها باسم مرض الشريان التاجي.

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