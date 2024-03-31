مع اقتراب حلف الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين الدستورية.. نواب: مصر خاضت خلال العشر سنوات الماضية معركة تنموية شاملة طالت كل قطاعات الدولة

سياحة النواب: مصر على أعتاب 6 سنوات جديدة من البناء والنهوض

برلماني: القيادة السياسية أرست لنهضة شاملة داخليًا وخارجيًا طوال 10 سنوات

نائبة: مصر شهدت إنجازات هائلة فى عهد الرئيس السيسى خلال 10 سنوات.. ومن ينكرها جاحد

برلماني: الولاية الجديدة للرئيس السيسي ستكون مرحلة جديدة من البناء والتنمية



أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أنه مع اقتراب حلف الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين الدستورية، فإننا لايجب أن نغفل أن مصر شهدت إنجازات هائلة فى عهد الرئيس السيسى خلال الـ10 سنوات الماضية.

وأشاروا إلى أن مصر خاضت خلال العشر سنوات الماضية معركة تنموية شاملة طالت كل قطاعات الدولة وأحدثت تغييرًا جذريًا بمشروعات قومية عملاقة، وخطة إصلاحية تنموية دؤوبة لا تخطؤها العين، وجهود تسير وفق رؤية واضحة ومتكاملة صوب ترسيخ وإرساء دعائم الجمهورية الجديدة.

فى البداية، قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن مصر على أعتاب 6 سنوات جديدة من البناء والإنجاز والنهوض لتتبوأ مكانتها في مصاف الدول العظمى.

وأوضحت نورا علي، في تصريحات لها، أن قرب حلف الرئيس السيسي اليمين الدستورية بمثابة تتويج لمرحلة ماضية من البناء والعمل المشترك ووحدة الصف الوطني، وحصاد لمسيرة غير مسبوقة من الإرادة الشعبية نجح في ترسيخها الرئيس السيسي.

وأضافت أن مصر خاضت خلال العشر سنوات الماضية معركة تنموية شاملة طالت كل قطاعات الدولة وأحدثت تغييرًا جذريًا بمشروعات قومية عملاقة، وخطة إصلاحية تنموية دؤوبة لا تخطؤها العين، وجهود تسير وفق رؤية واضحة ومتكاملة صوب ترسيخ وإرساء دعائم الجمهورية الجديدة.

وأوضحت أن معركة التنمية التي خاضتها الدولة نابعة من إرادة المصريين وعزيمتهم التي لا تنضب، وأحدثت نقلة نوعية تاريخية في جميع القطاعات، وأعادت البلاد من براثن الفقر والعوز والفساد إلى مرحلة من التطور والازدهار والقوة، وفتحت أبواب المواجهة للكثير من التحديات والأزمات المؤجلة منذ عهود.

وتابعت: "إن معالم جمهوريتنا الحديثة الرحبة وما تحقق فيها خلال سنوات معدودة إنجاز غير مسبوق وإعجاز يدعو للفخر وطفرة تاريخية تشير إلى أننا في انتظار مرحلة جديدة من التطور لصنع مستقبل مشرق يليق بمكانة شعبنا وتاريخ وطننا العزيز الأبي".

وأردفت: "ونؤكد أننا نقف بكل قوة خلف قائدنا الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤيدين وداعمين ومجددين الثقة والتحدي لنواصل البناء والمشاركة الفاعلة في الانطلاق معًا لآفاق أفضل".

من جانبه، قال النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، إن السنوات العشر الماضية من حكم الرئيس السيسي شهدت نهضة شاملة داخليا وخارجيا لا يمكن إنكارها أو تجاهلها.

وأكد أن مصر خاضت معركة شاملة للتنمية نحو الجمهورية الجديدة، وفي الوقت نفسه استطاعت استعادة ريادتها العربية والدولية، وهو ما يحسب للسيسي.

ولفت "عبد العال"، في تصريح صحفي له، إلى أن مصر ومنذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في عام 2014، حرصت على ترسيخ دورها الريادي والمحوري في عمقها الاستراتيجي الأفريقي، وتعظيم الدور الريادي لمصر في القارة من خلال تنشيط التعاون بين مصر والأشقاء الأفارقة في جميع المجالات.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه في الوقت الذي عززت فيه مصر توجهاتها الأفريقية وعلاقاتها المتينة بكل دول القارة، فإنها اتجهت بنفس الوقت نحو عمقها العربي وعززت علاقاتها مع مختلف الدول العربية سياسيا واقتصاديا وعلى المستوى الاستراتيجي، وهو ما يحسب للسيسي.

وأوضح نائب الإسكندرية، أن تحركات مصر الخارجية الناجحة لم تدفعها لإهمال التحركات الداخلية القوية، بل العكس فقد شقت طريقا حقيقيا وجادا نحو الجمهورية الجديدة بمشاريع في جميع المجالات سواء كانت عمرانية وتنموية مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وغيرها أو مشاريع زراعية ضخمة مثل مستقبل مصر الزراعي وإضافة آلاف الأفدنة للرقعة الزراعية.

واختتم النائب الصافي عبد العال، أن مصر تغيرت كثيرا طوال السنوات الماضية وبرز استقرارها وازدهارها للعالم أجمع تحت حكم رشيد وقوي يقوده الرئيس السيسي.

وقالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه “مع اقتراب حلف الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين الدستورية، فإننا لا يجب أن نغفل أن مصر شهدت إنجازات هائلة فى عهد الرئيس السيسى خلال الـ10 سنوات الماضية”، مشيرة إلى أن من ينكر هذه الإنجازات فهو جاحد.

وأضافت “متى”، فى بيان صحفى لها، أن مبادرة حياة كريمة تعتبر من أهم الإنجازات التى حققت طفرة هائلة فى حياة المصريين فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإضافة إلى البنية التحتية الهائلة التى أسسها الرئيس والتى كانت بمثابة مناخ مناسب لجذب المستثمرين الأجانب إلى مصر من خلال إنشاء العديد من الطرق والكبارى.

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن فترة الرئيس عبد الفتاح السيسى شهدت إنجازات كبيرة، منها إقامة العديد من المصانع وتعديل منظومة السكة الحديد من خلال إنشاء قطارات حديثة وإقامة المدن الصناعية وتطوير الموانئ، هذا بالإضافة إلى إقامة المشروعات القومية الهائلة التى وفرت العديد من فرص العمل للشباب.

وتابعت: "ننتظر من الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال ولايته الجديدة التى ستبدأ بعد حلف اليمين الدستورية، أن يتم الاهتمام بشكل أكبر بالتصنيع والزراعات الجديدة، والتى تخدم التصنيع بهدف إضافة قيمة مضافة للمنتج المحلي عند تصديره، مطالبة الرئيس السيسى باختيار قيادات تبني وتنمي لاستكمال الإنجازات خلال الفترة المقبلة.

وأكد النائب يوسف الشاذلي، عضو مجلس النواب، أن الـ10 سنوات الماضية مرت فيها مصر بتحديات صعبة كبيرة، احتاجت معها إلى قيادة حكيمة قادرة على أن تؤسس لبناء دولة عصرية حدية، من خلال تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع القطاعات، مشيرًا إلى أن الجميع لمس الطفرة التي تمر بها الدولة المصرية من الناحية الإنشائية والتنموية.

وقال الشاذلي، في تصريح صحفي له، إنه مع قرب الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي وحلفه اليمين الدستورية مطلع شهر أبريل المقبل، فإن مصر ستكون على أعتاب مرحلة جديدة، مرحلة جني ثمار 10 سنوات من البناء والتهميد لدولة قوية، سواء اقتصاديًا أو سياسيًا أو غيرها من المجالات، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة هي مرحلة اكتمال النضج التي من المفترض أن تجني فيها مصر ثمار ما زرعته خلال السنوات الماضية.

ونوه عضو مجلس النواب إلى أنه رغم مرارة تبعات طريق الإصلاح والتنمية، إلا أنها كانت ضرورة لتضع مصر على مسار الدولة المتقدمة، وأن تخرج من النفق المظلم الذي كانت تعيش فيه، وأن تقضي على العديد من الملفات التي أرهقتها على مدار عقود، وعلى رأسها العشوائيات، التي استطاعت مصر مواجهتها وتغيير معالمها تمامًا، وكذلك الأمر بالنسبة للريف المصري الذي غيرت الدولة المصرية واقعه بشكل كبير.

وأشار النائب يوسف الشاذلي إلى أن أهم ما يميز إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي خلال الـ10 سنوات الماضية، أنها شملت جميع المحاور التنموية والاستراتيجية، حيث شملت أوجه الإنجازات المصرية التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية والتنمية المجتمعية والتنمية المكانية، وكذلك محور المرافق والشبكات.