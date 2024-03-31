ماهو فضل الدعاء في العشر الأواخر؟.. أزهري يجيب

"أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ"..أكد الشيخ محمد عويس، الواعظ بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الله سبحانه وتعالى يغفر جميع الذنوب ما عدا أن يُشرك به، والله عز وجل يقبل توبة التائبون، متابعًا أنه على العبد أن يكون مخلصًا في الدعاء لله.



استغل الفرصة في طاعة الله

وأضاف “عويس” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الأحد، أن الرسول الكريم (ص) وكل من تبعه من الصحابة كانوا يستغلون كل دقيقة في العشرة الأواخر من رمضان في الدعاء والتقرب إلى الله.

ووجه الشيخ محمد عويس، الواعظ بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية رسالة مهمة قائلًا: “استغل الفرصة دي في طاعة الله”.