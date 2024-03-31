رسالة مؤثرة من «القاضي الرحيم» تلقى تفاعلًا واسعًا على السوشيال ميديا|فماذا قال؟

“لا أعرف ما الذي يحمله المستقبل لذا أخبرك استمتع بكل دقيقة في حياتك”.. بهذه الكلمات وجه القاضي الرحيم فرانك كابريو رسالة مؤثرة لجمهوره.



وتحدث فيها عن امتلاك الشخص لحياة جميلة وعمل ناجح بمناصب عليا إلى جانب وجود العائلة والأصدقاء، قائلًا إن كل ذلك قد يتغير بلمح البصر، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية العربية.



وتابع :"لكنك لا تعرف من يوم لآخر ما الذي تخبئه الحياة لك لذا استمتع بما لديك وكن لطيفًا مع الناس واعتن بعائلتك"، وعبر بهذه الكلمات وهو يبكي.

ولاقت رسالة القاضي تفاعلًا واسعًا خاصة لما بدا عليه من تغير بملامحه إثر تشخيصه وعلاجه من مرض السرطان.



وشارك كابريو بمقطع آخر عن شغفه بالجوارب الملونة التي طالما ارتداها في عمله أخفاها تحت ملابسه.

