عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رسالة مؤثرة من «القاضي الرحيم» تلقى تفاعلًا واسعًا على السوشيال ميديا|فماذا قال؟

القاضي الرحيم فرانك
القاضي الرحيم فرانك كابريو

“لا أعرف ما الذي يحمله المستقبل لذا أخبرك استمتع بكل دقيقة في حياتك”.. بهذه الكلمات وجه القاضي الرحيم فرانك كابريو رسالة مؤثرة لجمهوره.
 

txt

لوم وجلسة موسعة.. اتحاد الكرة يتدخل في الأزمة بين العميد ومحمد صلاح

txt

3 ظواهر جوية|الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت.. وتحذر من هذا الأمر

وتحدث فيها عن امتلاك الشخص لحياة جميلة وعمل ناجح بمناصب عليا إلى جانب وجود العائلة والأصدقاء، قائلًا إن كل ذلك قد يتغير بلمح البصر، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية العربية.
 

وتابع :"لكنك لا تعرف من يوم لآخر ما الذي تخبئه الحياة لك لذا استمتع بما لديك وكن لطيفًا مع الناس واعتن بعائلتك"، وعبر بهذه الكلمات وهو يبكي.

 

ولاقت رسالة القاضي تفاعلًا واسعًا خاصة لما بدا عليه من تغير بملامحه إثر تشخيصه وعلاجه من مرض السرطان.
 

وشارك كابريو بمقطع آخر عن شغفه بالجوارب الملونة التي طالما ارتداها في عمله أخفاها تحت ملابسه.
 

القاضي الرحيم فرانك كابريو فضائية العربية مرض السرطان توك شو صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المياه دخلت المنازل.. انهيار جسر ترعة الإسماعيلية بعين غصين

الصرف خلال ساعات.. مفاجأة للملايين من أصحاب المعاشات قبل العيد

500 جنيه في يوم| سعر الذهب يخالف التوقعات.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موعد إجازة عيد الفطر 2024| بالتواريخ والأيام.. وعطلات أبريل

هبوط حاد قبل العيد.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن والبيض

بعد كشف شوبير فضيحة لاعب دولي.. الدرديري يطرح سؤالا مثيرا للجمهور

صور فضائية حديثة تكشف مفاجآت جديدة عن سد النهضة

معجزة نادرة الحدوث .. جمال شعبان يفجّر مفاجأة عن اللاعب أحمد رفعت

ترشيحاتنا

ببرنامج إلكتروني.. شعاع تبدأ تركيب 16 ألف عداد كهرباء بشمال القاهرة|صور

مظاهرات حاشدة بعواصم أوروبا الكبرى ضد حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة

الصور الأولى لانهيار جسر ترعة الإسماعيلية في عين غصين.. شاهد

ست بـ100 راجل.. أم أحمد 20 سنة شقى في فرن العيش لتربية أبنائها|تفاصيل

التمكين السياسي.. مسارات متعددة ومكتسباب تفرد بها الشباب في عهد الرئيس السيسي

كأنها هندية .. مي عمر بفستان يثير للجدل على إنستجرام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كأنها هندية .. مي عمر بفستان يثير للجدل على إنستجرام

اقتصادية جدا.. طريقة عمل الغريبة الناعمة بالكوب

حوادث سيارات مميتة.. علماء يحذرون من كسوف الشمس الكلي في 8 أبريل

دراسة: الحمير تحب الصيف وتكره هذا الفصل

فيديو

مي سليم: فتحي عبد الوهاب ممثل عبقري وانبسطت بالعمل معه

هلا السعيد: استعنت بشخص يشبه صابر المداح فى الحقيقة|خاص

مسروق.. كاتب مصري يهاجم فريق عمل مسلسل «خالد نور وولده نور خالد»

قالت وصيتها في 30 ثانية وأنهت حياتها .. حكاية رحاب “فتاة البراجيل”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ