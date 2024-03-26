20 مليون يتم تشخيصهم بالمرض سنويا.. كيفية يمكن التحدث للأطفال إصابة أحد أفراد العائلة بالسرطان| الطريقة المثلى

أفاد تقرير للوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية أنه تم تشخيص ما يقدر بنحو 20 مليون حالة سرطان في جميع أنحاء العالم في عام 2022، ارتفاعا من 18 مليون حالة في عام 2020، حيث سيرتفع هذا العدد بنسبة 77٪ إلى 35 مليون بحلول عام 2050، وهو ما يجعلنا أمام ملايين الأطفال الذين يتواجدون في أسر أحد الوالدين أو الإخوة أصيب بهذا المرض، ويصبح التساؤل الهام، هو ما هي الطريقة المثلى للتعامل الأسري مع تلك الأنباء.

وعند نقل الأخبار الصعبة المتعلقة بتشخيص السرطان إلى الأطفال، من المهم منحهم الوقت لمعالجة المعلومات، وربما زاد الاهتمام بتلك المسألة بعد الرسالة المؤثرة، التي كشفت عنها كاثرين، أميرة ويلز، الجمعة إلى العالم أجمع، عن خضوعها للعلاج من مرض السرطان، وقد قالت إن الأشهر القليلة الماضية كانت صعبة بالنسبة لعائلتها، وإنها ركزت على طمأنة أطفالها الصغار والتواصل معهم، وأضافت: "الأهم من ذلك هو أننا استغرقنا وقتًا لشرح كل شيء لجورج وشارلوت ولويس بطريقة مناسبة لهم ولطمأنتهم بأنني سأكون على ما يرام"، ولكن كيف تبدو المحادثة المناسبة والمطمئنة مع الأطفال حول تشخيص السرطان؟.

قم بإجراء المحادثة مبكرًا

تقول إليزابيث فاريل، الأخصائية الاجتماعية السريرية في معهد دانا فاربر للسرطان، إن غريزة الكثير من مقدمي الرعاية قد تكون اختيار عدم إخبار أطفالهم، على أمل حمايتهم، ولكنها تقول إن الأطفال لديهم الحق في المعرفة، خاصة في الأيام الأولى من التشخيص عندما يكون هناك موجة من النشاط في المنزل - طلب المشورة من الأطباء، والذهاب إلى الكثير من المواعيد، وإجراء العديد من المكالمات الهاتفية.

وتوضح فاريل، فقا لتقرير صحيفة NPR الأمريكية، أنه في تلك الأوقات تكون الأطفال في حالة ترقب، فهي كذلك من المحتمل جدًا أن تشعر بتغيير في البيئة، لذلك من الضروري جدا أن يكون الآباء هم من يشرحون الأمر للأبناء، مشددة على أن أسوأ ما يمكن أن يحدث هو أن يعلم الطفل بمرض والديه من شخص آخر.

التوقيت والمكان واللغة المناسبة

وعن توقيت ومكان المحادثة، تقول فاريل إن الآباء بحاجة إلى التفكير مليًا بشأن أين ومتى يخططون لإجراء المحادثة، وتوضح أنها غالبًا ما تشجع الناس على اختيار مساحة مريحة مثل المنزل، وليس في مكان قد لا يشعر فيه الأطفال أنهم قادرون على التفاعل أو الاستجابة بالطريقة التي يريدونها أو يحتاجون إليها، وتضيف "الوقت المناسب لإجراء المحادثة قد يكون بعد ظهر يوم الجمعة بعد المدرسة حتى يكون لدى الأطفال عطلة نهاية الأسبوع لمعالجة الأخبار".

وعن نوع اللغة المناسب، فيؤكد تقرير الصحيفة الأمريكية، على لسان الأخصائية فاريل أنه من الضروري استخدام الكلمات الفعلية للتشخيص، لأن الأطفال سيكونون ملزمين بسماعها، قالت: "استخدمي كلمة "سرطان"، وكن واضحًا للغاية - إذا كنت ستتلقى علاجًا كيميائيًا، فهو "علاج كيميائي"، و"جراحة"، وما إلى ذلك، ومن المهم تذكير الطفل بأن أفضل المعلومات التي يمكن أن يتلقاها هي من الوالدين أنفسهم، وليس من الإنترنت - "قول للأطفال، "لذا، إذا كنت تبحث عن ذلك، من فضلك تعال إلي بالأشياء التي تجدها أو الأشياء التي تقلقك".

كيفية إجراء المحادثة

يقول فاريل إن الآباء يمكن أن يبدأوا بإخبار أطفالهم أن لديهم بعض الأخبار لمشاركتها، وأنها أخبار صعبة وأنه من المقبول أن يشعروا بما يشعرون به، لكنهم يريدون منهم أن يعرفوا ما يجري، وتقترح أن تقول شيئًا على غرار: ربما لاحظت أن الأمور غريبة بعض الشيء هنا مؤخرًا، فقد ذهبت كثيرًا، وكنت في مواعيد، وأتحدث على الهاتف أكثر من المعتاد وأردت أن أخبرك عن سبب ذلك، تفضل وأخبر الأطفال بنوع العلاج الذي ستقدمه، سواء كان ذلك بالجراحة أو العلاج الكيميائي.

"الشيء التالي الأكثر أهمية بعد نشر الأخبار هو التأكد من السماح للأطفال بمعرفة كيف سيؤثر التشخيص عليهم فيما يتعلق بحياتهم اليومية - قد يتعين الآن على شخص آخر أن يأخذهم إلى المدرسة، أو ربما ينفق الوالد بعض الوقت بعيدا عن المنزل، ومن المهم أيضًا التأكد من أن حياة الطفل تظل طبيعية قدر الإمكان من حيث الأنشطة والجدول الزمني".

وتؤكد فاريل أنه بعد ذلك يجب إعطاء الطفل بعض المساحة للرد، والجلوس وطرح ما هي الأسئلة التي لديك، وللتأكد من أنه يمكنهم العودة بأية أسئلة إضافية قد تكون لديهم في المستقبل، وقد شجعت الآباء على قول شيء مثل: سنستمر في التحقق من هذا الأمر وسنواصل تحديثك عندما تحدث الأمور. الشيء الأكثر أهمية هو أننا ما زلنا عائلة وسنظل نفس العائلة، ولكن لدينا شيء صعب يحدث الآن.

الحصول على العاطفية على ما يرام

وسيكون إجراء الحديث عاطفيًا للغاية وقد تكون هناك دموع أو خوف، ولكن قد يكون من المفيد للطفل أن يرى والديه يشعران بهذه المشاعر، وهنا توضح فاريل: "لا بأس تمامًا إذا بدت خائفًا بعض الشيء أو بكيت، يحتاج الأطفال إلى معرفة أنه من الطبيعي أن تكون لديهم هذه المشاعر، وأن هذا موقف صعب".

لذلك تقترح أن تقول شيئًا مثل: أنا خائفة قليلاً بشأن هذا أيضًا، لا بأس أن تكون خائفًا ويمكننا أن نخاف معًا قليلًا، ويحزنني الحديث عن ذلك ولكني أعلم أنك ستكون بخير"، حيث إنه من المهم ألا يشعر الطفل بأنه بحاجة إلى رعاية والديه، أو يشعر بأنه لا يستطيع إظهار أي مشاعر.

إذا كان التشخيص سرطانًا نهائيًا

إذا سأل الطفل: "هل ستموت بسبب هذا؟"، تقول فاريل إن الدافع هو أن تقول: "قطعاً لا!". لكن هذا قد يؤدي إلى خرق الثقة بين أحد الوالدين وطفله، ولكن عن طريقة الرد الأمثل، تقول: "هناك طريقة للرد لا تثير الذعر أو القلق، ولكنها صادقة أيضًا".

وقالت إنه إذا سأل طفل أحد والديه عما إذا كان سيموت، فقد يقول الوالد: هذا ليس ما يحدث الآن، وإذا احتجنا في أي وقت إلى القلق بشأن ذلك، فسوف يخبرني أطبائي، وسنخبرك بذلك، وأخيرًا، تشير فاريل، إلى أن الأطفال يجب أن يكونوا قادرين على الحفاظ على شعور بالثقة في الوالدين، ولا ينبغي أن يشعروا بأنهم مستبعدون من الحلقة، أو أنهم ليسوا جزءًا مهمًا من هذه العائلة أو أنهم ليسوا مهمين بما يكفي ليتم إخبارهم.