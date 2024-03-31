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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لوم وجلسة موسعة.. اتحاد الكرة يتدخل في الأزمة بين العميد ومحمد صلاح

محمد صلاح وحسام حسن
محمد صلاح وحسام حسن

عرضت فضائية “العربية” تقريرًا بعنوان: “لوم وجلسة موسعة.. اتحاد الكرة يتدخل في الأزمة بين حسام حسن ومحمد صلاح”.

وتدخل اتحاد الكرة لحل الأزمة بين حسام حسن وقائد المنتخب محمد صلاح، حيث عقد اتحاد الكرة جلسة موسعة مع الجهاز الفني للمنتخب يُفتح خلالها ملف الساعة.

وذلك ضمن محاولات لتقريب وجهات النظر بينهما بعدما انتقد العميد مغادرة صلاح كأس الأمم.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل تدخل المدير الفني للمنتخب الذي أكد وجود استثناءات للنجوم أو المحترفين.
 



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هل تنتهي الأزمة بين صلاح وحسام؟

 ولم يكتف الثنائي بذلك، فعندما عدد العميد الغيابات المؤثرة التي أدت للهزيمة أمام كرواتيا، تجاهل ذكر اسم نجم ليفربول الإنجليزي اللاعب محمد صلاح الذي اعتذر عن عدم الانضمام لمعسكر المنتخب.

وهذا ما جعل أحد أعضاء الكرة المصري يُلقي باللوم على العميد لينتبه لحديثه عن صلاح، فهل تنتهي الأزمة بين محمد صلاح وحسام حسن؟

 

محمد صلاح حسام حسن اتحاد الكرة حسام حسن ومحمد صلاح العربية

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