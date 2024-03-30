بديل جديد لـ محمد صلاح| ليفربول يبدأ بمراقبة جوهرة بلجيكية

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم السبت، عن بدء ليفربول بمراقبة أحد اللاعبين في الدوري الهولندي، تحسبا لرحيل نجمه المصري محمد صلاح.

وينتهي تعاقد صلاح في أنفيلد بحلول صيف 2025، وبالتالي من الممكن بيعه في الصيف المقبل، والاستفادة من العائد المادي بدلا من رحيله مجانا.

وبحسب شبكة سكاي إيطاليا "يبدو ليفربول مهتما بالتعاقد مع لاعب أيندهوفن، الدولي البلجيكي يوهان باكايوكو (20 عاما).

ويقدم باكايوكو مستويات رائعة مع فريقه الهولندي هذا الموسم، حيث سجل 8 أهداف وقدم 13 تمريرة حاسمة، مما لفت أنظار عمالقة أوروبا له، وعلى رأسهم ليفربول.

وأضاف التقرير أن باكايوكو يتمتع بصفات بدنية وفنية كافية للتألق في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما يمكن أن يتطور أكثر كما حدث مع صلاح عندما انضم من روما في صيف 2017.

وتسعى أندية الهلال والاتحاد السعوديين للتعاقد مع صلاح في الصيف المقبل.