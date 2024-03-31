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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مشاجرة بالأسلحة النارية في قنا تنتهى بمق.تل سيدة

صدى البلد

 

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة نجع حمادى بمديرية أمن قنا بحدوث مشاجرة ومصابين بدائرة المركز.

 بالإنتقال والفحص تم ضبط طرفى المشاجرة وتبين وجود خلافات جيرة زراعية بين طرف أول: (4 أشخاص إحداهم "متوفية") وبحوزتهم (بندقية خرطوش – بندقية آلية – عدد من الطلقات) ، طرف ثان: (عامل "مصاب برش خرطوش" وبحوزته "بندقية آلية وعدد من الطلقات).. جميعهم مقيمين بمحل البلاغ.. قام على إثرها الطرفين بتبادل إطلاق أعيرة نارية تجاه بعضهم البعض من الأسلحة المضبوطة بحوزتهم مما تسبب فى الإصابات المشار إليها والوفاة.

 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية إطلاق أعيره نارية بندقية آلية بمديرية أمن قنا بندقية خرطوش خلافات جيره

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