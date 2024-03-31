القبض على المتهمين في سرقة مخزن هيئة حكومية بالسويس

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن مطروح من ضبط (شخصين) بدائرة قسم شرطة العلمين لقيامهما بسرقة بعض المتعلقات الشخصية من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") كرهاً عنه تحت تهديد السلاح الأبيض وبحوزتهما الأداة المستخدمة "سكين"، أرشدا عن المسروقات.

وفى مديرية أمن السويس تم ضبط (5 أشخاص "لهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة فيصل لقيامهم بسرقة مخزن خاص بإحدى الهيئات الحكومية كائن بدائرة القسم وأرشدوا عن المسروقات، وكذا ضبط مركبة (تروسيكل "بدون لوحات معدنية") المستخدم فـى الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.