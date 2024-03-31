غير قادر على الحركة.. الحماية المدنية تنقل مريضا إلى المستشفى بالإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لتفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية مع كافة البلاغات وخاصةً ذات الطابع الإنسانى.

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بتعذر نقل (أحد المواطنين – مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية) إلى المستشفى لتلقى العلاج نظراً لمعاناته من حالة مرضية "سمنة مفرطة وأمراض بالقلب" وعدم قدرته على الحركة.

على الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية ، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.

ومن جانبه توجه المواطن المذكور بالشكر والتقدير للأجهزة الأمنية على سرعة الإستجابة والتعامل الفورى مع الموقف.