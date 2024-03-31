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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يشهد بطولة منطقة وسط الدلتا للخماسي الحديث بنادي غزل المحلة|صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بطولة منطقة وسط الدلتا للخماسي الحديث بمشاركة 13 ناديًا رياضياً ومركز شباب و280 لاعبًا باستاد غزل المحلة الرياضي، بحضور النائب أحمد بلال البرلسي، المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد، الدكتور شادي عبدالعزيز أمين الصندوق ، الدكتور محمد البسطويسي، إسلام سلمان رئيس نادي 23 يوليو، لفيف من القيادات الرياضية.

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وفي كلمته رحب محافظ الغربية بالحضور في قلعة الصناعة المصرية موجها التهنئة للجميع بمناسبة العشر الاواخر من رمضان ، والشكر لكافة قيادات الخماسي الحديث  ومسؤولي نادي غزل المحلة و معربا ان سعادته البالغة بتواجده مع الابطال الصغار والرياضين ومشيرا الى تطلاعات المحافظة الدائمة المنافسة في كل البطولات والوصول للنهائيات .

وكرم محافظ الغربية اللاعبين الفائزين ببطولة منطقة وسط الدلتا للخماسي الحديث، من الأندية الرياضية ومراكز الشباب المشاركة فى نهاية المنافسات.

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واختتم الحفل بإهداء دروع تذكارية لمحافظ الغربية ورئيس الاتحاد ورئيس المنطقة تقديرا لجهودهم المبذوله .


تضمنت المنافسات فى بطولة منطقة وسط الدلتا للخماسي الحديث،  مسابقات فى الجرى والسباحة والرماية " ليزر رن"، بمشاركة 13 نادياً رياضياً، ومركز شباب، ومن بين الأندية الرياضية ومراكز الشباب المشاركة في البطولة طنطا، غزل طنطا، سيتى كلوب طنطا، سيجر، العبد الرياضي، 23 يوليو، بلدية المحله،المنصوره،شرنقاش،اولمبيا دمياط،م ش دمياط الجديده،المستقبل ،هيئة ميناء دمياط، بالإضافة إلى مشاركة عدد 280 لاعبًا من جميع الأعمار .

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الدكتور طارق رحمي الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بلدية المحلة بنادي غزل المحلة امين الصندوق طارق رحمي محافظ الغربية قلعة الصناعة المصرية غزل المحلة

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